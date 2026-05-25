#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
470.8
545.99
6.6
Спорт

Армения мен Мажарстанға қарсы ойында Қазақстан құрамасының сапында кімдер ойнайды - тізім

Армения мен Мажарстанға қарсы ойында Қазақстан құрамасының сапында кімдер ойнайды - тізім , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.05.2026 14:36 Сурет: kff.kz
Футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Талғат Байсуфинов маусым айындағы Армения және Мажарстанмен өтетін жолдастық кездесулерге шақырту алған ойыншылардың нақты тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚФФ баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, Қазақстан құрамасы 6 маусым күні Арменияға, 9 маусымда Мажарстанға қарсы жолдастық кездесу өткізеді.

Талғат Байсуфинов бұл жолы өз тізіміне 25 футболшыны енгізді:

Қақпашылар: Темірлан Анарбеков ("Қайрат"), Александр Заруцкий ("Ақтөбе") және Бекхан Шайзада ("Ордабасы").

Қорғаушылар: Нұралы Әліп ("Зенит"), Александр Мрынский, Еркін Тапалов (екеуі де" Қайрат"), Ян Вороговский, Әлібек Қасым (екеуі де "Астана"), Сергей Малый ("Ордабасы"), Арсен Аширбек ("Елімай"), Санжар Шайтанов ("Атырау") және Сағи Совет ("Қайсар").

Жартылай қорғаушылар: Рамазан Оразов ("Елімай"), Жасұлан Әмір ("Ордабасы"), Исламбек Қуат ("Жеңіс"), Дінмұхамед Қараман ("Астана"), Серікжан Мужиков ("Жетісу") және Абинур Нұрымбетов ("Оқжетпес").

Шабуылшылар: Дастан Сәтбаев ("Қайрат"), Ғалымжан Кенжебек, Максим Самородов (екеуі де "Ахмат"), Ислам Чесноков ("Хартс"), Роман Мұртазаев, ("Елімай"), Мағжан Тоқтыбай ("Ордабасы") және Мақсат Абраев ("Астана").

Бұған дейін шағын футболдан Қазақстан құрамасы Албанияда өтіп жатқан Еуропа чемпионатының финалына жолдама алғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан құрамасы, футбол, нақты тізім, Норвегия, Словения
21:22, 26 тамыз 2024
Норвегия мен Словенияға қарсы ойындар: Қазақстан құрамасының нақты тізімі жарияланды
Футбол, UEFA Чемпиондар лигасы, Норвегия, Словения, Қазақстан құрамасы
19:28, 19 тамыз 2024
Норвегия мен Словенияға қарсы ойындар: Ұлттық құрама сапында кімдер өнер көрсететіні белгілі болды
Талғат Байсуфинов Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері болды
18:00, 28 қаңтар 2026
Талғат Байсуфинов Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дружба с МОК и судейские скандалы: итоги первого полугодия Головкина во главе World Boxing
15:17, Бүгін
Дружба с МОК и судейские скандалы: итоги первого полугодия Головкина во главе World Boxing
Соса может вернуться в насале июня
15:16, Бүгін
Инсайдер пишет о возвращении в строй после травмы легионера "Актобе" Даниэля Сосы
Айбота Ертайкызы
14:57, Бүгін
Айбота Ертайкызы стала серебряным призёром ЧА: "золото" и "бронза" у Узбекистана
&quot;Актобе&quot; попрощался с бразильцем
14:45, Бүгін
"Актобе" расторг контракт с бразильцем Гауденсио, который не провёл за клуб ни одного матча
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: