#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
470.8
545.99
6.6
Спорт

Шағын футболдан Еуропа чемпионаты: Қазақстан Венгрия құрамасын ұтып, финалға жолдама алды

Шағын футбол, Еуропа чемпионаты, Қазақстан, Венгрия, финал , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.05.2026 16:37 Сурет: freepik
Шағын футболдан Қазақстан құрамасы Албанияда өтіп жатқан Еуропа чемпионатының финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Албанияда шағын футболдан өтіп жатқан Socca European Championships жарысының жартылай финалында Қазақстан құрамасы мажарлықтарды ұтып кетті, деп жазады sportarena.kz.

Бірінші таймда қазақстандықтар екі доп салды. Гол авторлары - Темірлан Әділов пен Диас Егінжанов.

Үзілістен кейін қазақстандық команда 2:0 ұпай түріндегі артықшылығын сақтап қалды.

Осылайша, Қазақстан құрамасы финалға жолдама алып, Сербия - Испания кездесуінің жеңімпазымен шешуші ойын өткізеді.

Бұл матч Астана уақыты бойынша бүгін, 24 мамырда сағат 23.00-де басталады.

Бұған дейін Эмиль Ахмеджанов Ташкенттегі Challenge Cup кезеңінің жеңімпазы атанғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Көркем гимнастика, Бішкек, Қазақстан, Азия чемпионаты, күміс медаль
17:15, Бүгін
Қазақстан көркем гимнастикадан Азия чемпионатында күміс медаль иеленді
Үстел теннисі, командалық әлем чемпионаты, Қазақстан, Жапония
18:57, 06 мамыр 2026
Үстел теннисінен командалық әлем чемпионаты: Қазақстан Жапония құрамасына жол беріп алды
Бокстан Азия чемпионаты: қазақстандық төрт спортшы финалға жолдама алды
17:21, 06 сәуір 2026
Бокстан Азия чемпионаты: қазақстандық төрт спортшы финалға жолдама алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Узбекистанский борец Узоков не дал казахстанцу Женгису завоевать &quot;золото&quot; чемпионата Азии
18:42, Бүгін
Узбекистанский борец Узоков не дал казахстанцу Женгису завоевать "золото" чемпионата Азии
Борец греко-римского стиля из Казахстана добыл &quot;бронзу&quot; ЧА в Дананге
18:35, Бүгін
Борец греко-римского стиля из Казахстана Нураков добыл "бронзу" ЧА в Дананге
Казахстанский борец не сумел завоевать медаль первенства Азии во Вьетнаме
18:30, Бүгін
Казахстанский борец Бекимов не сумел завоевать медаль первенства Азии во Вьетнаме
Сборная Казахстана добыла медаль первенства Азии в командном многоборье в Кыргызстане
18:11, Бүгін
Сборная Казахстана добыла медаль первенства Азии в командном многоборье в Кыргызстане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: