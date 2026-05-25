Таеквондодан Азия чемпионаты: Қазақстан турнирді төрт медальмен аяқтады
Сурет: olympic.kz
Моңғолияның Ұлан-Батыр қаласында таеквондодан Азия чемпионаты аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құрлық біріншілігінде Қазақстан құрамасы төрт қола медаль жеңіп алды.
Еркебұлан Еңсегенов (54 келіге дейін), Самирхон Абабакиров (63 келіге дейін), Назым Махмұтова (73 келіге дейін) және Эльдар Бірімбай (74 келіге дейін) Азия чемпионатының қола жүлдегерлері атанды.
