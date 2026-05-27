Спорт

Ролан Гаррос: Елена Рыбакина екінші айналымда украиналық теннисшімен кездеседі

27.05.2026 13:40 Сурет: j48tennis
27 мамырда Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина "Ролан Гаррос" турнирінің екінші айналымында украиналық Юлия Стародубцевамен кездеседі, деп хабарлайды Zakon.kz.

26 жастағы Юлия Стародубцева WTA рейтингінде 55-орында тұр. "Ролан Гаррос" басталғанға дейін ол осы төсеніште 17 матч өткізіп, оның 11-інде жеңіске жеткен.

Париждегі турнирде Юлия былтырғы үшінші айналымнан алған ұпайларын қорғап жатыр және бұл жолдағы алғашқы қадамын сенімді бастады. Бірінші айналымда ол ресейлік Анна Блинкованы (WTA рейтингінде 103-орын) 6:3, 6:1 есебімен ойсырата жеңді.

Рыбакина мен Стародубцева арасындағы матч Қазақстан уақытымен сағат 16:00-ге жоспарланған.

Биыл French Open турнирінің жүлде қоры – 61 723 000 еуро. Турнир жеңімпазы 2 800 000 еуро мен рейтингтік 2 000 ұпайға ие болады.

Айдос Қали
