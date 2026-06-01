#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Заңғар Нұрланұлы "Ролан Гарростың" екінші айналымында америкалық теннисшімен кездеседі

Заңғар Нұрланұлы &quot;Ролан Гарростың&quot; екінші айналымында америкалық теннисшімен кездеседі, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.06.2026 17:17 Сурет: ktf.kz
Заңғар Нұрланұлы жасөспірімдер арасындағы "Ролан Гаррос" турнирін жеңіспен бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық 17 жастағы теннисші Заңғар Нұрланұлы жасөспірімдер арасындағы Франция ашық чемпионатының алғашқы айналымынан сүрінбей өтті.

Старттық матчта отандасымыз ұлыбританиялық Марк Чебанмен (ITF жасөспірімдер рейтингінде 36-орын) шеберлік байқасты.Кездесу барысын толықтай бақылауда ұстаған Заңғар 6:3, 6:4 есебімен екі сетте сенімді жеңіске жетті. Корттағы тартысты бәсеке 1 сағат 37 минутқа созылды.

Осы табысының арқасында Нұрланұлы Париждегі Үлкен дулыға турнирінің 1/16 финалына жолдама алды. Жасөспірімдер арасындағы доданың келесі кезеңінде қазақстандық теннисші Агасси Рашермен (АҚШ) кездеседі.

Матч бүгін, 2026 жылғы 1 маусымда Астана уақытымен сағат 17:25-те басталады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ролан Гаррос: Елена Рыбакина екінші айналымда украиналық теннисшімен кездеседі
13:40, 27 мамыр 2026
Ролан Гаррос: Елена Рыбакина екінші айналымда украиналық теннисшімен кездеседі
Рыбакина &quot;Ролан Гаррос&quot; турнирінің екінші айналымында жеңіліп қалды
21:03, 27 мамыр 2026
Рыбакина "Ролан Гаррос" турнирінің екінші айналымында жеңіліп қалды
Рыбакина &quot;Ролан Гаррос&quot; турнирінің алғашқы айналымында қарсыласын ойсырата ұтты
17:52, 25 мамыр 2026
Рыбакина "Ролан Гаррос" турнирінің алғашқы айналымында қарсыласын ойсырата ұтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Собослаи попал в заявку Венгрии на матч с Казахстаном
17:45, Бүгін
Доминик Собослаи из "Ливерпуля" может сыграть с Казахстаном в товарищеском матче
Зейнолла Идрисов
17:25, Бүгін
Итоги Кубка вызова: как выступили гимнасты Казахстана в Словении
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
17:09, Бүгін
Чемпионат Азии по борьбе: стало известно, какая казахстанская сборная выступила лучше всех
В Алматы прошёл четвертьфинал шахматного турнира Senat Open-2026
17:00, Бүгін
В Алматы прошёл четвертьфинал шахматного турнира Senat Open-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: