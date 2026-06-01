Спорт

Заңғар Нұрланұлы "Ролан Гаррос" турнирінің 1/8 финалына шықты

Заңғар Нұрланұлы жасөспірімдер арасындағы &quot;Ролан Гаррос&quot; турнирінің 1/8 финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.06.2026 19:07 Сурет: ktf.kz
Қазақстандық 17 жастағы теннисші Заңғар Нұрланұлы жасөспірімдер арасындағы Франция ашық чемпионатының екінші айналымында сенімді жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарыстың 8-нөмірлі ойыншысы болып тіркелген отандасымыз америкалық Агасси Рашерді (ITF жасөспірімдер рейтингінде 94-орын) екі сетте тас-талқан етті – 6:2, 6:1.

Кездесу бар-жоғы 1 сағат 6 минутқа созылды, бұл уақытта Нұрланұлы корттағы жағдайды толықтай өз бақылауында ұстады.

Осы табысының арқасында Заңғар Париждегі беделді Үлкен дулыға турнирінің 1/8 финалына жолдама алды.

Ол енді ширек финал жолдамасы үшін Янник Альварес (Пуэрто-Рико) – Леонардо Шторк Франка (Бразилия) текетіресінің жеңімпазымен шеберлік байқасады.

Айдос Қали
