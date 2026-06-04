Анна Данилина "Ролан Гаррос" турнирінің жартылай финалында ойнайды
Сурет: ktf.kz
Қазақстандық теннисші Анна Данилина әйелдер арасындағы жұптық сында Франция ашық чемпионатының жартылай финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ширек финалдық кездесуде Анна сербиялық Александра Круничпен бірге австралиялық-нидерландылық Эллен Перес / Деми Схюрс тандемін екі сетте қапы қалдырды. Тартысты өткен матч 6:4, 7:6 есебімен отандасымыздың пайдасына аяқталды.
Енді Үлкен дулыға турнирінің шешуші бәсекесіне шығу үшін Данилина мен Крунич Жапония және Тайвань елінің өкілдері Сюко Аояма / Лян Энь Шо жұбымен шеберлік байқасады.
Сонымен қатар, Анна Данилина аралас сындағы (микст) бәсекесін аяқтады. 1/4 финалда Данилина мен америкалық Джеймс Трэйси жұбы қарсыластарына есе жіберіп, жарыс жолынан шығып қалды.
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