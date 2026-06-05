Анна Данилина өз мансабында екінші мәрте "Ролан Гарростың" финалына шықты
Қазақстандық теннисші Александра Круничпен бірге екінші жартылай финалдық кездесуде Шуко Аояма (Жапония) мен Эн-Шуо Лянгты (Тайбэй) жеңе алды. Есеп – 7:5, 6:2.
Енді Франция чемпионатының финалында Данилина мен Крунич әлемнің ең мықты жұбы - Катерина Синякова (Чехия) мен Тейлор Таунсендпен (АҚШ) кездеседі.
Олар француз турнирінің бірінші жартылай финалында бір сағат барысында Габриэла Дабровский (Канада) /Луиза Стефани (Бразилия) жұбын айқын басымдықпен ұтты. Есеп – 6:0, 6:1.
"Ролан Гаррос-2026" турнирінің әйелдер арасындағы басты матчы 7 маусымда өтеді. Данилина/ Крунич жұбы бір жыл бұрын француздық Гранд Сламның финалында өнер көрсеткен болатын.
Сондай-ақ бүгін итальяндық Перуджиден жақсы жаңалық келіп жетті, жергілікті "Челленджердің" ширек финалында корт қожайыны Марко Чеккинатоны Қазақстанның үшінші ракеткасы Тимофей Скатов 6:4, 6:4 есебімен ұтып кетті.