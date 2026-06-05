#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Анна Данилина өз мансабында екінші мәрте "Ролан Гарростың" финалына шықты

Анна Данилина, Ролан Гаррос, финал , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.06.2026 20:59 Сурет: Instagram/AlexKrunic
5 маусымда Парижегі корттарда қазақстандық Анна Данилина жұптық сында әйелдер арасындағы Франция ашық чемпионатының 1/2 финалында өнер көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық теннисші Александра Круничпен бірге екінші жартылай финалдық кездесуде Шуко Аояма (Жапония) мен Эн-Шуо Лянгты (Тайбэй) жеңе алды. Есеп – 7:5, 6:2.

Енді Франция чемпионатының финалында Данилина мен Крунич әлемнің ең мықты жұбы - Катерина Синякова (Чехия) мен Тейлор Таунсендпен (АҚШ) кездеседі.

Олар француз турнирінің бірінші жартылай финалында бір сағат барысында Габриэла Дабровский (Канада) /Луиза Стефани (Бразилия) жұбын айқын басымдықпен ұтты. Есеп – 6:0, 6:1.

"Ролан Гаррос-2026" турнирінің әйелдер арасындағы басты матчы 7 маусымда өтеді. Данилина/ Крунич жұбы бір жыл бұрын француздық Гранд Сламның финалында өнер көрсеткен болатын.

Сондай-ақ бүгін итальяндық Перуджиден жақсы жаңалық келіп жетті, жергілікті "Челленджердің" ширек финалында корт қожайыны Марко Чеккинатоны Қазақстанның үшінші ракеткасы Тимофей Скатов 6:4, 6:4 есебімен ұтып кетті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Анна Данилина &quot;Ролан Гаррос&quot; турнирінің қос бірдей ширек финалына шықты
17:31, 01 маусым 2026
Анна Данилина "Ролан Гаррос" турнирінің қос бірдей ширек финалына шықты
Анна Данилина &quot;Ролан Гаррос&quot; турнирінің жартылай финалында ойнайды
09:10, 04 маусым 2026
Анна Данилина "Ролан Гаррос" турнирінің жартылай финалында ойнайды
Анна Данилина &quot;Ролан Гаррос&quot; турнирінің екінші айналымына шықты
19:00, 28 мамыр 2026
Анна Данилина "Ролан Гаррос" турнирінің екінші айналымына шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: КФФ
20:52, Бүгін
Два гола решили исход товарищеского матча Беларусь - Казахстан
Фото: НОК РК
20:33, Бүгін
Анна Данилина вышла в финал "Ролан Гаррос" - 2026 в парном разряде
Фото: НОК РК
20:13, Бүгін
Назначены главные тренеры сборных Казахстана по шорт-треку и конькобежному спорту
Фото: UWW
20:06, Бүгін
Садулаев оставил послание Снайдеру в преддверии пятой схватки на турнире RAF
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: