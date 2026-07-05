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Спорт

Анна Данилина Уимблдон-2026 турнирінің үшінші айналымына шықты

Анна Данилина Уимблдон-2026 турнирінің үшінші айналымына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.07.2026 11:19 Сурет: ktf.kz
Қазақстанның әйелдер арасындағы жұптық сындағы бірінші ракеткасы Анна Данилина сербиялық Александра Круничпен бірге Уимблдон-2026 турнирінің 1/8 финалына жолдама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Екінші айналымда қазақстандық-сербиялық жұп украиналықтар Ангелина Калинина мен Даяна Ястремскаға қарсы ойнады.

Матч үш сетке созылып, Анна мен Александраның 2:6, 6:4, 6:0 есебімен жеңісімен аяқталды.

Теннисшілер кортта 1 сағат 47 минут өткізді. Осы уақыт ішінде Данилина мен оның жұптасы бір эйс жасап, алты рет қос қателікке жол берді және 13 брейк-пойнттың алтауын сәтті пайдаланды.

Ширек финалға шығу үшін Данилина мен Крунич эстониялық Ингрид Нейл мен мексикалық Джулиана Олмос және норвегиялық Ульрикке Эйкери мен америкалық Куинн Глисон жұптарының жеңімпазымен кездеседі.

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Айдос Қали
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