#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Қазақстандық жеңіл атлеттер халықаралық жарыстарда үш жүлдеге қол жеткізді

Қазақстандық жеңіл атлеттер халықаралық жарыстарда үш жүлдеге қол жеткізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.06.2026 09:50 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық құрамасының үш спортшысы жеңіл атлетикадан халықаралық жарыстарда жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елизавета Матвеева Кипрдің Лимасол қаласында өткен EKO Cyprus International Athletics Meeting турнирінде күміс медаль жеңіп алды.

Отандасымыз биіктікке секіру сайысында 185 сантиметр нәтижесін көрсетіп, екінші орынға ие болды.

Ал Кристина Овчинникова Польшаның Белосток қаласында ұйымдастырылған Mityng na Rynku w Białymstoku турнирінде жүлдегерлер қатарынан көрінді. Қазақстандық спортшы 187 сантиметр биіктікті бағындырып, қола медаль еншіледі.

Сондай-ақ Полина Иванова Оңтүстік Кореяның Пусан қаласында өткен World Athletics Challenger сериясында сырықпен секіру жарысында күміс жүлдеге қол жеткізді. Ол 4,20 метр нәтижемен жарысты екінші орынмен аяқтады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандық жеңіл атлет Польшадағы турнирде күміс жүлдеге ие болды
17:16, 24 маусым 2025
Қазақстандық жеңіл атлет Польшадағы турнирде күміс жүлдеге ие болды
Жеңіл атлет Глеб Клепинин жасөспірімдер Азиадасында қола жүлдеге ие болды
20:37, 23 қазан 2025
Жеңіл атлет Глеб Клепинин жасөспірімдер Азиадасында қола жүлдеге ие болды
Қазақстандық таеквондошы Оңтүстік Кореядағы халықаралық турнирде қола жүлдеге ие болды
17:51, 17 шілде 2025
Қазақстандық таеквондошы Оңтүстік Кореядағы халықаралық турнирде қола жүлдеге ие болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арбитры из Кипра обслужат товарищеский матч Армения - Казахстана
09:27, Бүгін
Арбитры из Кипра обслужат товарищеский матч Армения - Казахстана
Коболли о выходе в полуфинал РГ
09:06, Бүгін
Полуфиналист "Ролан Гаррос" Коболли принимает душ в кабинке Рафаэля Надаля
Комментарий по матчу РК - Португалия
08:44, Бүгін
"Исторический результат": наставник сборной РК о ничьей с Португалией в отборе на ЕВРО
&quot;Атырау&quot; официально перешел в частные руки
08:19, Бүгін
ФК "Атырау" официально стал частным клубом
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: