Түркістандағы байдарка мен каноэде есуден АЧ: Қазақстан құрамасы 13 медаль жеңіп алды
Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, оның алтауы - алтын, алтауы - күміс және біреуі - қола жүлде.
U23 санаты
Алтын медаль иегерлері: Стелла Суханова (байдарка-бірлік, 1000 метр), Дмитрий Холмогоров (байдарка-бірлік, 1000 метр), Сұлтан Шарапиев (каноэ-бірлік, 200 метр), Стелла Суханова (байдарка-бірлік, 200 метр).
Күміс жүлдегерлер: Полат Төребеков (каноэ-бірлік, 1000 метр), Мария Бровкова (каноэ-бірлік, 1000 метр), Ульяна Киселёва (каноэ-бірлік, 200 метр).
U18 санаты
Алтын медаль иегерлері: Тимофей Таранов (байдарка-бірлік, 200 метр), Эвелина Костенко (байдарка-бірлік, 200 метр).
Күміс жүлдегерлер: Богдан Носиков (каноэ-бірлік, 1000 метр), Тимофей Таранов (байдарка-бірлік, 1000 метр), Ксения Сломинская (каноэ-бірлік, 200 метр)
Қола жүлдегер: Анна Емельяненко (байдарка-бірлік, 1000 метр)
Айта кетейік, құрлық біріншілігі 7 маусымға дейін жалғасады.
Бұған дейін қазақстандық балуандар Моңғолиядағы турнирде тағы үш медаль жеңіп алғанын жазғанбыз.