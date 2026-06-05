#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Түркістандағы байдарка мен каноэде есуден АЧ: Қазақстан құрамасы 13 медаль жеңіп алды

Байдарка, каноэде есу, Түркістан, жасөспірімдер, АЧ, Қазақстан құрамасы , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.06.2026 19:51 Сурет: olympic.kz
Түркістанда байдарка мен каноэде есуден жастар (U23) және жасөспірімдер (U18) арасындағы Азия чемпионаты өз жалғасын табуда. Жарыстың екінші күні Қазақстан құрамасы 13 медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, оның алтауы - алтын, алтауы - күміс және біреуі - қола жүлде.

U23 санаты

Алтын медаль иегерлері: Стелла Суханова (байдарка-бірлік, 1000 метр), Дмитрий Холмогоров (байдарка-бірлік, 1000 метр), Сұлтан Шарапиев (каноэ-бірлік, 200 метр), Стелла Суханова (байдарка-бірлік, 200 метр).

Күміс жүлдегерлер: Полат Төребеков (каноэ-бірлік, 1000 метр), Мария Бровкова (каноэ-бірлік, 1000 метр), Ульяна Киселёва (каноэ-бірлік, 200 метр).

U18 санаты

Алтын медаль иегерлері: Тимофей Таранов (байдарка-бірлік, 200 метр), Эвелина Костенко (байдарка-бірлік, 200 метр).

Күміс жүлдегерлер: Богдан Носиков (каноэ-бірлік, 1000 метр), Тимофей Таранов (байдарка-бірлік, 1000 метр), Ксения Сломинская (каноэ-бірлік, 200 метр)

Қола жүлдегер: Анна Емельяненко (байдарка-бірлік, 1000 метр)

Айта кетейік, құрлық біріншілігі 7 маусымға дейін жалғасады.

Бұған дейін қазақстандық балуандар Моңғолиядағы турнирде тағы үш медаль жеңіп алғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Италия, байдарка, ескек есу, каноэ, әлем чемпионы
09:40, 10 шілде 2023
Руфина Искакова байдарка мен каноэде ескек есуден Италияда әлем чемпионы атанды
Қазақстан слаломды есуден Азия чемпионатында екі медаль жеңіп алды
17:23, 18 тамыз 2025
Қазақстан слаломды есуден Азия чемпионатында екі медаль жеңіп алды
Байдарка
12:35, 08 шілде 2023
Қазақстан спортшысы байдарка мен каноэда ескек есуден әлем чемпионы атанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: КФФ
20:52, Бүгін
Два гола решили исход товарищеского матча Беларусь - Казахстан
Фото: НОК РК
20:33, Бүгін
Анна Данилина вышла в финал "Ролан Гаррос" - 2026 в парном разряде
Фото: НОК РК
20:13, Бүгін
Назначены главные тренеры сборных Казахстана по шорт-треку и конькобежному спорту
Фото: UWW
20:06, Бүгін
Садулаев оставил послание Снайдеру в преддверии пятой схватки на турнире RAF
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: