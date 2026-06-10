#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Бибісара Асаубаеваның жалақысы неге азайған – спорт министрлігінің түсініктемесі

Жалақы, Бибісара Асаубаева, спорт министрлігі, түсініктеме , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.06.2026 17:49 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
Туризм және спорт министрінің орынбасары Серік Жарасбаев 2026 жылғы 10 маусымда өткен брифинг барысында шахматшы Бибісара Асаубаеваның жалақысы неге төмендетілгенін түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол спортшы Бибісара Асаубаеваның ҚР Туризм және спорт министрлігінің "Спортты дамыту дирекциясы" ұйымы арқылы бюджеттен жалақы алатынын растады.

"2024 жылға дейін оның жалақысы 1 миллион теңге болып келді. Ал 2025 жылдан бастап, өзі атап өткендей, жалақысы төмендеді. Мен мұны растаймын. Себебі, шахмат 46 басым спорт түрлерінің тізіміне енбей қалған. Біз өткен жылы 46 басым спорт түрін нақты айқындайтын жаңа заңнаманы енгіздік. Оған Олимпиада ойындары, Паралимпиада ойындары, ұлттық спорт түрлері, Азия ойындары бағдарламасына кіретін олимпиадалық және олимпиадалық емес спорт түрлері енді. Өкінішке қарай, осы қыркүйекте өтетін Азия ойындарының бағдарламасында шахмат жоқ. Осыған байланысты біз заңнама талаптарына бағына отырып, оның бұған дейін алып келген жалақысын төлей алмаймыз", - деді Серік Жарасбаев.

Бұған дейін Бибісара Асаубаева Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа жүгініп, көмек сұраған видеосын жариялаған болатын. Шахматшы жыл сайын спорт министрлерімен қатынасу қиынға соғып бара жатқандығын айтады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Серік Жарасбаев туризм және спорт вице-министрі болып тағайындалды
17:08, 29 қараша 2023
Серік Жарасбаев туризм және спорт вице-министрі болып тағайындалды
Динара Сәдуақасова, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері, атақ беру
18:40, 26 қыркүйек 2025
Динара Сәдуақасоваға "Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері" атағы берілді
Лесной пожар, лесные пожары, пожар в лесу, горящий лес, природный пожар, возгорание в лесу, пожарный, пожарные, пожарная служба
14:03, 09 маусым 2026
"Семей орманы" оқиғасынан кейін орманшылардың жалақысы қаншалықты өсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арман Царукян
17:50, Бүгін
"UFC будет умолять его вернуться": одноклубник Царукяна о положении Армана в лиге
&quot;Все атаки шли через него&quot;: в России выбрали лучшего игрока матча Венгрия - Казахстан
17:33, Бүгін
"Все атаки шли через него": в России выбрали лучшего игрока матча Венгрия - Казахстан
Бибисара Асаубаева
17:16, Бүгін
В минспорта объяснили, почему урезали оклад Асаубаевой на фоне выделения 100 млн тенге
КХЛ анонсировала важные изменения в правилах со следующего сезона
16:55, Бүгін
КХЛ анонсировала важные изменения в правилах со следующего сезона
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: