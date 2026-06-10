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Спорт

Шайдоров пен Асаубаеваның мәлімдемелері құзырлы органдарға берілген белгі болуы керек - спорт министрлігі

Спортшы, Шайдоров, Асаубаева, мәлімдеме, спорт министрлігі, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.06.2026 18:49 Сурет: olympic.kz, Facebook/Bibisara Asaubayeva
Туризм және спорт министрінің орынбасары Серік Жарасбаев 2026 жылғы 10 маусымда өткен брифингте спортшылар Михаил Шайдоров пен Бибісара Асаубаеваның қаржыландыру және қолдау мәселелері туралы мәлімдемелеріне қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер вице-министрден министрлік спортшылардың қоғамда резонанс тудырған мәлімдемелерінен кейін қандай шаралар қабылдауға ниетті екендіктерін нақтылауды сұрады.

"Министрлік өткен жылы президент нақты вертикалді билікті құруды тапсырған кезде алғашқылардың бірі болып қадам жасады. Бірінші кезекте спорт саласындағы барлық жергілікті уәкілетті орган өз спортшыларымен нақты түсіндіру жұмыстарын жүргізуі тиіс. Спортшыларымызды белгілі бір жарыстарға дайындау жөніндегі әрбір кеңесте біз "спортшының осы жарыстарға толық дайындығына кедергі келтіретін қандай да бір проблемалар бар ма" деп сұрап, ұдайы қызығушылық танытамыз. Осы тұста біз осы проблемалық мәселелердің барлығын талқылаймыз. Бұл проблемалық жайттар жетер жеріне жетіп, қос тараппен тыңғылықты талқылануы керек", - деп жауап берді ол.

Сондай-ақ ол спорт түрлері бойынша спорт федерациялары институты бар екенін атап өтті.

"Спорт түрі бойынша федерациялар - бұл да спортшылардың толыққанды даярлайтын, сондай-ақ ел ішінде осы спорт түрін дамытуға ат салысатын жеткілікті мықты құрылым. Олар да бұл мәселеге ерекше назар аударуы керек. Біз де олармен бірге аталған жұмысты тұрақты негізде жүргіземіз. Тағы бір айта кетер жайте, жақында бізден "бұл мәселе жүйелі сипатқа ие ме" деген сұраққа жауап алуға тырысты. Егер бұл жүйелі сипатқа ие болса, онда бір-екі емес, мыңдаған спортшы мәселе көтеріп, алдымызда тұрар еді: "жалақы ала алмай жатырмыз", "ақшамыз қолымызға тимеді" дегендей. Жоғары деңгейдегі спортшылар бар, былайша айтқанда, "тым еркелеп кеткен" (ерекше көзқарасқа үйренген – шамамен ред.). Бұл арада да түсіністікпен қарау керек. Олар ұлы спортшы атанғанда өздеріне деген белгілі бір көзқарас пайда болады", - деді Серік Жараспаев.

Ол министрлік спорт федерацияларымен және жергілікті атқарушы органдармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейтінін, ал қандай да бір проблемалық мәселелер туындаған жағдайда оларды бірлесіп шешуге дайын екенін атап өтті.

"Бұл екі кейс тағы да баршаға берілген белгі іспетті: министрлік үшін де, оған жауапты мемлекеттік органдар үшін де, жергілікті атқарушы органдар үшін де. Сөйлесу керек, олармен жиі кездесулер өткізу керек және т.б. Бірақ олардың тығыз кестесі мен жарыстарға дайындығына байланысты бұл жауапты іс олармен жұмыс істейтін жаттықтырушыларға көбірек жүктелуі керек. Сондықтан біз федерациялармен және ведомстволық бағынысты ұйымдармен бірлесіп жақын арада көшпелі кеңес өткізуге дайынбыз. Онда егер кенеттен қандай да бір осындай проблемалық мәселелер туындаса, оны жеделдетілген тәртіппен шешуге болатынын және спортшыларды жоғары деңгейге шығатындай мәжбүрлі жағдайға жеткізбеу керектігін тағы да баса айтамыз", - деді Жарасбаев.

Бұған дейін Бибісара Асаубаева көмек сұрап маңызды мәлімдеме жасаған болатын. Осыдан кейін туризм және спорт министрлігі қазіргі жағдайға түсініктеме берді.

Бұған дейін Бибісара Асаубаева Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа жүгініп, көмек сұраған видеосын жариялаған болатын. Шахматшы жыл сайын спорт министрлерімен қатынасу қиынға соғып бара жатқандығын айтады.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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