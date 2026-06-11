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Спорт

Халықаралық шаңғы спорты федерациясының жаңа президенті сайланды

Халықаралық шаңғы спорты федерациясының жаңа президенті сайланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.06.2026 23:39 Сурет: olympic.kz
Сербияның Белград қаласында өткен Халықаралық шаңғы спорты және сноуборд федерациясының (FIS) 57-конгресінде ұйымның жаңа президенті сайланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дауыс беру қорытындысы бойынша сайлауда Александр Оспельт (Лихтенштейн) жеңіске жетті. Ол 65 дауыс жинаса, Йохан Элиаш 64 дауысқа ие болды.

Айта кетейік, бұған дейін федерация президенті қызметін Йохан Элиаш атқарған. Ол FIS ұйымын 2021 жылдан бері басқарып келген.

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Айдос Қали
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Мемлекет басшысы Халықаралық шаңғы спорты және сноуборд федерациясының (FIS) президенті Йохан Элиашты қабылдады Кездесуде Қазақстанның Халықаралық шаңғы спорты федерациясымен ынтымақтастық перспективасы талқыланды. Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде 85 мыңнан аса адам шаңғы спортымен тұрақты түрде шұғылданатынын атап өтті. Сондай-ақ Қазақстанда тау шаңғысы мен шаңғы жарысы кешендері, халықаралық деңгейдегі мұз ареналары секілді заманауи инфрақұрылымдар бар. Мемлекет басшысы еліміз жақында Италияда өтетін Қысқы Олимпиада ойындарына тыңғылықты дайындалып жатқанын жеткізді. FIS президенті спортқа қолдау көрсеткені үшін Мемлекет басшысына алғыс айтып, қазақстандықтар әлемнің байрақты бәсекелерінде лайықты өнер көрсетіп жүргеніне назар аударды. Сондай-ақ ол Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан әлеуметтік-экономикалық реформаларға жоғары баға берді. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Йохан Элиаш еліміздің Халықаралық шаңғы спорты федерациясымен тәжірибе алмасу, спортшыларды даярлау, бапкерлерді оқыту және төрелік ету бағыттарындағы ықпалдастықты кеңейту мүмкіндіктерін қарастырды.
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