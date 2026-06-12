Александр Шевченко Братиславадағы Челленджер турнирінің жартылай финалына шықты
Сурет: ktf.kz
Қазақстанның ерлер арасындағы жекелей сындағы екінші ракеткасы Александр Шевченко Словакияда өтіп жатқан Challenger санатындағы топырақ төсенішіндегі турнирдің ширек финалында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлемдік рейтингте 97-орында тұрған және жарыстың бірінші нөмірлі ойыншысы атанған қазақстандық теннисші ширек финалда чехиялық Максим Мрвамен (ATP рейтингінде 312-орын) кездесті.
Екі сетке созылған матчта Шевченко 7:6 (11:9), 6:0 есебімен басым түсті.
Кездесу 1 сағат 29 минутқа жалғасты. Осы уақыт ішінде Александр төрт эйс жасап, бір қос қателікке жол берді және брейк-пойнтқа берілген төрт мүмкіндіктің барлығын сәтті пайдаланды.
Осылайша, қазақстандық теннисші Братиславадағы турнирдің жартылай финалына жолдама алды.
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