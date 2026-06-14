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Спорт

Юлия Путинцева Ноттингемдегі турнирде әлемнің 258-ракеткасына есе жіберді

Юлия Путинцева Ноттингемдегі турнирде әлемнің 258-ракеткасына есе жіберді, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.06.2026 11:00 Сурет: ktf.kz
Қазақстандық теннисші Юлия Путинцева (әлемнің 87-ракеткасы) Ұлыбританияның Ноттингем қаласында өтіп жатқан WTA турнирінің негізгі кезеңіне өте алмады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz мәліметінше, іріктеу кезеңінің жартылай финалында Юлия жергілікті теннисші Алисия Дадниге (әлемнің 258-ракеткасы) екі сет қорытындысы бойынша 1:6, 3:6 есебімен жол берді.

Кездесу 1 сағат 7 минутқа созылды. Осы уақыт ішінде Путинцева үш рет қос қателік жіберіп, екі брейк жасады. Ал британдық спортшы екі эйс орындап, төрт қос қателікке жол берді және тоғыз брейк-пойнттың алтауын сәтті пайдаланды.

Теннисшілер бұған дейін өзара кездеспеген.

Енді турнирдің негізгі кезеңіне жолдама үшін Алисия Дадни жапониялық Химено Сакацумемен (әлемнің 127-ракеткасы) кездеседі.

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Айдос Қали
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