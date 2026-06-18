#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Назым Қызайбай Әлем кубогы кезеңінің жартылай финалына шықты

Назым Қызайбай Әлем кубогы кезеңінің жартылай финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 17:04 Сурет: olympic.kz
Гуйянда (Қытай) өтіп жатқан бокстан Әлем кубогы кезеңінің төртінші жарыс күнінде Қазақстан құрамасының үш өкілі шаршы алаңға шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

54 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Назым Қызайбай ширек финалдық кезеңнен сәтті өтті. Қазақстандық боксшы польшалық Виктория Рогалинскиді 4:1 есебімен жеңіп, турнирдің кем дегенде қола жүлдесіне қол жеткізеді.

Сондай-ақ Алуа Балқыбекова (51 келіге дейін) жеңіске жетті. Отандасымыз венесуэлалық Ирисмар Кардосоны төрешілердің бірауыздан шығарған шешімімен жеңіске жетіп, ширек финалға жолдама алды.

Ал Санатәлі Төлтаев (65 келіге дейін) жарысты аяқтады. Қазақстандық боксшы өз жекпе-жегінде Англия өкілі Патрис Мугалзайға есе жіберді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандық тағы бір боксшы әлем кубогы кезеңінің жартылай финалына шықты
21:30, 03 шілде 2025
Қазақстандық тағы бір боксшы әлем кубогы кезеңінің жартылай финалына шықты
Абылайхан Жүсіпов, Қытай, бокстан Әлем кубогы кезеңі, ширек финал
19:32, 17 маусым 2026
Абылайхан Жүсіпов Қытайдағы бокстан Әлем кубогы кезеңінің ширек финалына шықты
Назым Қызайбай елімізде өтіп жатқан Әлем кубогының жартылай финалына шықты
15:44, 02 шілде 2025
Назым Қызайбай елімізде өтіп жатқан Әлем кубогының жартылай финалына шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Михаил Кукушкин
17:01, Бүгін
Легенда казахстанского тенниса Михаил Кукушкин открыл академию в Испании
Елена Рыбакина
16:38, Бүгін
"Звёздный матч": Tennis Channel анонсировал игру Рыбакиной против Эалы в Берлине
Дастан Сатпаев тепло попрощался с &quot;Кайратом&quot;
16:21, Бүгін
"Никогда этого не забуду": Дастан Сатпаев тепло попрощался с "Кайратом"
TS CUP 3: почему турнир стал испытанием даже для опытных игроков
16:21, Бүгін
TS CUP 3: почему турнир стал испытанием даже для опытных игроков
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: