Моңғолиядағы Grand Slam: қазақстандық дзюдошылардың алғашқы қарсыластары анықталды
Оның қорытындысы бойынша қазақстандық дзюдошылардың алғашқы қарсыластары белгілі болды.
Ерлер
60 келіге дейін
Аман Бақытжан – Ариунболд Энхтайван (Моңғолия)Мағжан Шамшадин – Бьяджо Анджело (Италия)
66 келіге дейін
Нұрқанат Серікбаев – Чон Сынбом (Оңтүстік Корея)Ақжігіт Насыр – Боян Йотов (Болгария)
73 келіге дейін
Есет Қуанов – Абдул Малик Умаев (Бельгия)Аңсарбек Ғайнуллин – Иоан Дзитач (Румыния) пен Дайян Булемтафес (Франция) арасындағы белдесудің жеңімпазымен кездеседі
81 келіге дейін
Жалғас Қайролла – Фабрициуш Тарковски (Польша)Асқар Нарқұлов – Амир Даниэль Масбин Абдул Маджид (Малайзия) пен Шыңғысхан Сағыналиев (Қырғызстан) арасындағы белдесудің жеңімпазымен кездеседі
90 келіге дейін
Нұржан Бисенов – Алекс Барто (Словакия)Айбол Нысанәлі – Арам Григорян (БАӘ) мен Кристиан Парлати (Италия) арасындағы белдесудің жеңімпазымен кездеседі
100 келіге дейін
Марат Байқамұров – Лхагва-Очир Отгонсурэн (Моңғолия)
Әйелдер
48 келіге дейін
Ғалия Тынбаева – Тамар Малка (Израиль)иана Бүркеева – Эджегыз Гельдыева (Түрікменстан)
52 келіге дейін
Аружан Ережепова – Гал-Од Цэрэнтогтох (Моңғолия)
57 келіге дейін
Дана Әбдірова – Майса Пардаева (Түрікменстан)Дина Мұханбет – Ирина Зуева (Ресей)
63 келіге дейін
Самалай Ерғалиева – Сара-Джой Бауэр (Германия)Дамеля Асылханова – Фридерике Штольце (Германия)
78 келіден жоғары
Камила Берліқаш – Элис Старцева (Ресей)Ақерке Рамазанова – Мадина Каисинова (Әзербайжан)
Айта кетейік, Grand Slam турнирі ертең, 19 маусымда басталады. Дәл осы жарыстан бастап 2028 жылы АҚШ-тың Лос-Анджелес қаласында өтетін Олимпиада ойындарына іріктеу кезеңі ресми түрде бастау алады.