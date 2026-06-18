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Спорт

Моңғолиядағы Grand Slam: қазақстандық дзюдошылардың алғашқы қарсыластары анықталды

Моңғолиядағы Grand Slam: қазақстандық дзюдошылардың алғашқы қарсыластары анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 22:15 Сурет: olympic.kz
Grand Slam сериясындағы халықаралық дзюдо турнирі аясында жеребе тарту рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның қорытындысы бойынша қазақстандық дзюдошылардың алғашқы қарсыластары белгілі болды.

Ерлер

60 келіге дейін

Аман Бақытжан – Ариунболд Энхтайван (Моңғолия)Мағжан Шамшадин – Бьяджо Анджело (Италия)

66 келіге дейін

Нұрқанат Серікбаев – Чон Сынбом (Оңтүстік Корея)Ақжігіт Насыр – Боян Йотов (Болгария)

73 келіге дейін

Есет Қуанов – Абдул Малик Умаев (Бельгия)Аңсарбек Ғайнуллин – Иоан Дзитач (Румыния) пен Дайян Булемтафес (Франция) арасындағы белдесудің жеңімпазымен кездеседі

81 келіге дейін

Жалғас Қайролла – Фабрициуш Тарковски (Польша)Асқар Нарқұлов – Амир Даниэль Масбин Абдул Маджид (Малайзия) пен Шыңғысхан Сағыналиев (Қырғызстан) арасындағы белдесудің жеңімпазымен кездеседі

90 келіге дейін

Нұржан Бисенов – Алекс Барто (Словакия)Айбол Нысанәлі – Арам Григорян (БАӘ) мен Кристиан Парлати (Италия) арасындағы белдесудің жеңімпазымен кездеседі

100 келіге дейін

Марат Байқамұров – Лхагва-Очир Отгонсурэн (Моңғолия)

Әйелдер

48 келіге дейін

Ғалия Тынбаева – Тамар Малка (Израиль)иана Бүркеева – Эджегыз Гельдыева (Түрікменстан)

52 келіге дейін

Аружан Ережепова – Гал-Од Цэрэнтогтох (Моңғолия)

57 келіге дейін

Дана Әбдірова – Майса Пардаева (Түрікменстан)Дина Мұханбет – Ирина Зуева (Ресей)

63 келіге дейін

Самалай Ерғалиева – Сара-Джой Бауэр (Германия)Дамеля Асылханова – Фридерике Штольце (Германия)

78 келіден жоғары

Камила Берліқаш – Элис Старцева (Ресей)Ақерке Рамазанова – Мадина Каисинова (Әзербайжан)

Айта кетейік, Grand Slam турнирі ертең, 19 маусымда басталады. Дәл осы жарыстан бастап 2028 жылы АҚШ-тың Лос-Анджелес қаласында өтетін Олимпиада ойындарына іріктеу кезеңі ресми түрде бастау алады.

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Айдос Қали
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