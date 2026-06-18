Билли Джин Кинг кубогы: қазақстандық теннисшілер қатысатын финалдық кезеңнің кестесі жарияланды
Ширек финалдық кезең Чехия мен Ұлыбритания құрамалары арасындағы матчпен басталады. Кездесуі 22 қыркүйекте өтеді.
Қазақстан мен Испания құрамалары арасындағы ширек финалдық матч 23 қыркүйекке жоспарланған. Ал 24 қыркүйекте Украина мен Бельгия, сондай-ақ Қытай мен Италия құрамалары өзара кездеседі.
Финалдық кезеңнің толық кестесі
22 қыркүйек
Чехия – Ұлыбритания (1-ширек финал)
23 қыркүйек
Испания – Қазақстан (2-ширек финал)
24 қыркүйек
Украина – Бельгия (3-ширек финал)
Қытай – Италия (4-ширек финал)
25 қыркүйек
1-жартылай финал: 1-ширек финал жеңімпазы – 2-ширек финал жеңімпазы
26 қыркүйек
2-жартылай финал: 3-ширек финал жеңімпазы – 4-ширек финал жеңімпазы
27 қыркүйек
Финал
Әрбір жұп үш матчтан тұрады: екі жекелей кездесу және бір жұптық матч. Барлық ойындар екі сетте жеңіске жеткенге дейін ойналады, әр сетте тай-брейк қарастырылған.