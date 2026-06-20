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Спорт

Қазақстандық жеңілатлеттер Азия чемпионатында алтын медаль жеңіп алды

Қазақстандық жеңілатлеттер Азия чемпионатында алтын медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.06.2026 18:00 Сурет: olympic.kz
Қытайдың Шаосин қаласында өтіп жатқан эстафеталық жүгіруден Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы алғашқы алтын медалін жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық спортшылар 4×400 метрлік аралас эстафетада чемпион атанды. Құрамында Эльнор Мұхитдинов, Мария Шувалова, Андрей Соколов және Аделина Земс өнер көрсеткен команда мәреге 3:16.75 уақыт көрсеткішімен бірінші болып жетті.

Күміс жүлдені Үндістан құрамасы (3:17.06) иеленсе, Қытай спортшылары 3:17.20 нәтижесімен қола медальға қол жеткізді.

Эстафеталық жүгіруден Азия чемпионаты 21 маусымда аяқталады. Қазақстан ерлер және әйелдер арасындағы 4×400 метрлік эстафета жарыстарында да бақ сынайды.

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Айдос Қали
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