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Спорт

Қытайдағы дзюдодан Гран-при: қазақстандық спортшылардың қарсыластары белгілі болды

Қытайдағы дзюдодан Гран-при: Қазақстандық спортшылардың қарсыластары белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.06.2026 17:03 Сурет: olympic.kz
Қытайдың Циндао қаласындағы Гран-при сериясындағы халықаралық дзюдо турнирінің жеребесі тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Нәтижесінде қазақстандық дзюдошылардың алғашқы қарсыластары белгілі болды.

Ерлер

60 келіге дейін

Елдос Сметов – Сунь Цзяхао (Қытай)

Талғат Орынбасар – Джошуа Катц (Аустралия) – Ксаверий Игнасяк (Польша) жұбының жеңімпазы

66 келіге дейін

Ғұсман Қырғызбаев – Турболд Тумурхуу (Моңғолия)

73 келіге дейін

Бақытжан Әбдірахманов – Антон Шухалиев (Испания)

Ерсұлтан Дүйсенхан – Нарек Варданян (Швеция)

81 келіге дейін

Абылайхан Жұбаназар – Арис Зарагкас (Грекия)

Әділет Алмат – Ратбек Жуманазаров (Қырғызстан)

90 келіге дейін

Айдар Арапов – Влад Висан (Румыния)

Даниил Крылов – Гоки Тадзима (Жапония)

100 келіге дейін

Асқар Біржанов – Рареш Арсение (Румыния)

Бақжан Байтас – Йосиф Симин (Израиль)

Әйелдер

48 келіге дейін

Әбиба Әбужақынова – Шафаг Хамидова (Әзербайжан)

57 келіге дейін

Бақыт Құсақбаева – Медине Оразныязова (Түрікменстан)

70 келіге дейін

Ажар Асхат – Аделина Новицки (Израиль)

Мөлдір Нарынова – Мун Сон Хи (Солтүстік Корея)

78 келіге дейін

Аруна Жангелдина – Барчиной Кодирова (Өзбекстан)

Екатерина Токарева – Корали Годбут (Канада)

78 келіден жоғары

Аида Тойшыбекова – Ирисхон Курбанбаева (Өзбекстан)

Назгүл Маратова – Цзя Бинцянь (Қытай)

Айта кетейік, Гран-при турнирі ертең, 26 маусымда басталады.

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