Қытайдағы дзюдодан Гран-при: қазақстандық спортшылардың қарсыластары белгілі болды
Нәтижесінде қазақстандық дзюдошылардың алғашқы қарсыластары белгілі болды.
Ерлер
60 келіге дейін
Елдос Сметов – Сунь Цзяхао (Қытай)
Талғат Орынбасар – Джошуа Катц (Аустралия) – Ксаверий Игнасяк (Польша) жұбының жеңімпазы
66 келіге дейін
Ғұсман Қырғызбаев – Турболд Тумурхуу (Моңғолия)
73 келіге дейін
Бақытжан Әбдірахманов – Антон Шухалиев (Испания)
Ерсұлтан Дүйсенхан – Нарек Варданян (Швеция)
81 келіге дейін
Абылайхан Жұбаназар – Арис Зарагкас (Грекия)
Әділет Алмат – Ратбек Жуманазаров (Қырғызстан)
90 келіге дейін
Айдар Арапов – Влад Висан (Румыния)
Даниил Крылов – Гоки Тадзима (Жапония)
100 келіге дейін
Асқар Біржанов – Рареш Арсение (Румыния)
Бақжан Байтас – Йосиф Симин (Израиль)
Әйелдер
48 келіге дейін
Әбиба Әбужақынова – Шафаг Хамидова (Әзербайжан)
57 келіге дейін
Бақыт Құсақбаева – Медине Оразныязова (Түрікменстан)
70 келіге дейін
Ажар Асхат – Аделина Новицки (Израиль)
Мөлдір Нарынова – Мун Сон Хи (Солтүстік Корея)
78 келіге дейін
Аруна Жангелдина – Барчиной Кодирова (Өзбекстан)
Екатерина Токарева – Корали Годбут (Канада)
78 келіден жоғары
Аида Тойшыбекова – Ирисхон Курбанбаева (Өзбекстан)
Назгүл Маратова – Цзя Бинцянь (Қытай)
Айта кетейік, Гран-при турнирі ертең, 26 маусымда басталады.