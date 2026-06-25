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Спорт

Бадминтоннан жасөспірімдер арасындағы Азияның командалық чемпионаты: Қазақстан құрамасы белгілі болды

Бадминтоннан жасөспірімдер арасындағы Азияның командалық чемпионаты: Қазақстан құрамасы белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.06.2026 22:12 Сурет: olympic.kz
Жапонияның Яцусиро қаласында өтетін бадминтоннан жасөспірімдер арасындағы Азияның командалық чемпионатына қатысатын Қазақстан құрамасының құрамы жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құрлық біріншілігінде ел намысын Арнұр Тәпішев, Мұстафа Мәлікжан, Тимур Бұрханов, Диана Нәменова және Алиса Кулешова қорғайды.

Жеребе қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы С тобына түсті. Топтық кезеңде қазақстандық спортшылар Үндістан, Тайбэй және Филиппин құрамаларымен кездеседі.

Айта кетейік, Азия чемпионаты 25 маусым мен 5 шілде аралығында өтеді.

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Айдос Қали
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