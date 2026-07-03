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Спорт

Садақ атудан Испаниядағы Әлем кубогының кезеңінде ел намысын кімдер қорғайды

Садақ атудан Испаниядағы Әлем кубогының кезеңіне қатысатын қазақстандықтар анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.07.2026 20:08 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы садақ атудан Испанияның Мадрид қаласында өтетін Әлем кубогының кезеңіне қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдағы жарысқа қатысушылар тізімін халықаралық World Archery федерациясы жариялады.

Қазақстан құрамасының тізімі төмендегідей.

Классикалық садақ ату: Ильфат Абдуллин, Денис Ганькин, Дастан Каримов, Дәулеткелді Жаңбырбай, Медина Мұрат, Алина Тимралиева, Александра Землянова, Самира Жұмағұлова.

Блоктық садақ ату: Ақбарәлі Қарабаев, Бунед Мирзаметов, Мұса Ділмұхамет, Андрей Тютюн, Виктория Лян, Диана Юнусова, Роксана Юнусова, Адель Жексенбинова.

Айта кетейік, Әлем кубогының кезеңі 7-12 шілде аралығында өтеді.

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Айдос Қали
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