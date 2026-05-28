#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
485.55
563.38
6.81
Спорт

Қазақстандық садақшылар Түркиядағы Әлем кубогы кезеңінде бақ сынайды

Қазақстандық садақшылар Түркиядағы Әлем кубогы кезеңінде бақ сынайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.05.2026 22:51 Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы садақ атудан Түркияның Анталья қаласында өтетін Әлем кубогының үшінші кезеңіне қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдағы жарысқа қатысушылар тізімін халықаралық World Archery федерациясы жариялады.

Қазақстан құрамасының алдын ала тізімі төмендегідей:

Классикалық садақ ату: Ильфат Абдуллин, Дәулеткелді Жаңбырбай, Иван Берча, Дастан Кәрімов, Александра Землянова, Диана Тұрсынбек, Медина Мұрат, Самира Жұмағұлова.

Блоктық садақ ату: Виктория Лян, Адель Жексенбинова, Роксана Юнусова, Диана Юнусова, Андрей Тютюн, Ақбарәлі Қарабаев, Бунед Мирзаметов, Мұса Ділмұхамет.

Айта кетейік, Әлем кубогының кезеңі 9-14 маусым аралығында өтеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан құрамасы батуттағы гимнастикадан Әлем кубогы кезеңінде бақ сынайды
22:06, 19 ақпан 2026
Қазақстан құрамасы батуттағы гимнастикадан Әлем кубогы кезеңінде бақ сынайды
Қазақстандық мергендер Түркиядағы Әлем кубогының кезеңінде қалай өнер көрсетті
21:03, 10 маусым 2025
Қазақстандық мергендер Түркиядағы Әлем кубогының кезеңінде қалай өнер көрсетті
Қазақстан қылыштасудан Мысырдағы Әлем кубогы кезеңінде бақ сынайды
20:38, 14 мамыр 2026
Қазақстан қылыштасудан Мысырдағы Әлем кубогы кезеңінде бақ сынайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
22:41, Бүгін
Рафаэль Уразбахтин сделал заявление после матча "Ордабасы" - "Кайрат" в КПЛ
Фото: ФК &quot;Тобол&quot;
22:21, Бүгін
Видеообзор напряжённого матча КПЛ "Атырау" - "Тобол" с двумя голами
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
21:54, Бүгін
"Ордабасы" обыграл "Кайрат" и возглавил таблицу КПЛ
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
21:17, Бүгін
Трансляция матча "Ордабасы" - "Кайрат" была прервана: названа причина сбоя
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: