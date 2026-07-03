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Спорт

Алан Құрманғалиев үстел теннисінен жастар арасындағы Азия чемпионатының ширек финалына шықты

Алан Құрманғалиев үстел теннисінен жастар арасындағы Азия чемпионатының ширек финалына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.07.2026 17:21 Сурет: olympic.kz
Қазіргі таңда Таиландтың Бангкок қаласында үстел теннисінен жастар арасында Азия чемпионаты өтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан құрамасының атынан U19 жас санатында сынға түскен Алан Құрманғалиев ширек финалға жолдама алды.

Отандасымыз 1/8 финалда Чэн Минсюйден (Қытайлық Тайбэй) 4:3 есебімен басым түсті.

Айта кетейік, Алан Құрманғалиевтің ширек финалдағы қарсыласы қытайлық Ли Хэчэнь болмақ.

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Айдос Қали
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