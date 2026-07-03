#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Қазақстандық балуандар күрес түрлерінен Венгриядағы рейтингтік турнирде бақ сынайды

Қазақстандық балуандар күрес түрлерінен Венгриядағы рейтингтік турнирде бақ сынайды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.07.2026 20:35 Сурет: olympic.kz
15-19 шілде аралығында Будапештте (Венгрия) күрес түрлерінен халықаралық рейтингтік турнир өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Біріккен күрем әлемі (UWW) жарысқа қатысатын балуандардың тізімін жариялады. Ұлттық құраманың тізімі келесідей:

Еркін күрес

57 келіге дейін: Мейрамбек Қартбай, Мерей Базарбаев, Нұрданат Айтанов

61 келіге дейін: Әділет Әлмұхамедов, Асыл Айтақын, Асылжан Есенгелді

65 келіге дейін: Әділ Оспанов, Начын Куулар, Өсімжан Дастанбек

70 келіге дейін: Майис Алиев, Олжас Олжақанов, Санжар Досжанов

74 келіге дейін: Дархан Есенғали, Қуандық Шалдар, Нұрқожа Қайпанов

79 келіге дейін: Нұрдәулет Қуанышбай, Шамсат Таир, Ерхан Әбіл

86 келіге дейін: Абылайхан Үзембаев, Болат Сақаев, Рүстем Мырзағалиев

92 келіге дейін: Азамат Дәулетбеков, Бекзат Аманғали

97 келіге дейін: Ризабек Айтмұхан

125 келіге дейін: Нұрсұлтан Азов, Едіге Қасымбек

Грек-рим күресі

55 келіге дейін: Алпамыс Дастанбек, Исхар Курбаев, Марлан Мұқашев

60 келіге дейін: Ербол Камалиев, Ернұр Фидахметов

67 келіге дейін: Дінмұхамед Қошқар, Мейіржан Шермаханбет, Ержет Жарлықасын

77 келіге дейін: Қаһарман Қисметов, Тамерлан Шадукаев

82 келіге дейін: Демеу Жадыраев

87 келіге дейін: Нұрсұлтан Тұрсынов, Тимур Оспанов

97 келіге дейін: Ислам Евлоев

130 келіге дейін: Әлімхан Сыздықов, Олжас Сырлыбай.

Әйелдер күресі

50 келіге дейін: Марал Тәңірбергенова, Зейнеп Баянова

53 келіге дейін: Шұғыла Өмірбек

55 келіге дейін: Айнұр Әшімова, Лаура Әлмағанбетова

57 келіге дейін: Нилуфар Раимова, Алтын Шагаева

59 келіге дейін: Виктория Хусаинова, Гүлдана Бекеш

62 келіге дейін: Ирина Кузнецова, Тыныс Дүбек

68 келіге дейін: Ирина Казюлина

72 келіге дейін: Жәмила Бақбергенова

76 келіге дейін: Гүлмарал Еркебаева, Эльмира Сыздықова, Алина Ертөстік

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Күрес түрлерінен Моңғолиядағы халықаралық турнирге қатысатын қазақстандық балуандар анықталды
22:54, 01 маусым 2026
Күрес түрлерінен Моңғолиядағы халықаралық турнирге қатысатын қазақстандық балуандар анықталды
Қазақстандық балуандар Албаниядағы турнирде тағы екі алтын медаль жеңіп алды
11:58, 01 наурыз 2026
Қазақстандық балуандар Албаниядағы турнирде тағы екі алтын медаль жеңіп алды
Күрес түрлерінен әлем чемпионатына қатысатын балуандар анықталды
10:40, 18 тамыз 2024
Күрес түрлерінен әлем чемпионатына қатысатын балуандар анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Астана&quot;
20:50, Бүгін
"Астана" обыграла "Женис" в матче КПЛ
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
20:10, Бүгін
Видеообзор разгромного поражения "Тараза" в матче Первой лиги
Фото: ФК &quot;Минай&quot;
19:44, Бүгін
Украинский голкипер Кучер официально перешёл в "Алтай"
Фото: UWW
19:19, Бүгін
Призёрка ЧМ из Казахстана Тлеухан уступила в финале первенства Азии по борьбе в Таиланде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: