Қазақстандық балуандар күрес түрлерінен Венгриядағы рейтингтік турнирде бақ сынайды
Біріккен күрем әлемі (UWW) жарысқа қатысатын балуандардың тізімін жариялады. Ұлттық құраманың тізімі келесідей:
Еркін күрес
57 келіге дейін: Мейрамбек Қартбай, Мерей Базарбаев, Нұрданат Айтанов
61 келіге дейін: Әділет Әлмұхамедов, Асыл Айтақын, Асылжан Есенгелді
65 келіге дейін: Әділ Оспанов, Начын Куулар, Өсімжан Дастанбек
70 келіге дейін: Майис Алиев, Олжас Олжақанов, Санжар Досжанов
74 келіге дейін: Дархан Есенғали, Қуандық Шалдар, Нұрқожа Қайпанов
79 келіге дейін: Нұрдәулет Қуанышбай, Шамсат Таир, Ерхан Әбіл
86 келіге дейін: Абылайхан Үзембаев, Болат Сақаев, Рүстем Мырзағалиев
92 келіге дейін: Азамат Дәулетбеков, Бекзат Аманғали
97 келіге дейін: Ризабек Айтмұхан
125 келіге дейін: Нұрсұлтан Азов, Едіге Қасымбек
Грек-рим күресі
55 келіге дейін: Алпамыс Дастанбек, Исхар Курбаев, Марлан Мұқашев
60 келіге дейін: Ербол Камалиев, Ернұр Фидахметов
67 келіге дейін: Дінмұхамед Қошқар, Мейіржан Шермаханбет, Ержет Жарлықасын
77 келіге дейін: Қаһарман Қисметов, Тамерлан Шадукаев
82 келіге дейін: Демеу Жадыраев
87 келіге дейін: Нұрсұлтан Тұрсынов, Тимур Оспанов
97 келіге дейін: Ислам Евлоев
130 келіге дейін: Әлімхан Сыздықов, Олжас Сырлыбай.
Әйелдер күресі
50 келіге дейін: Марал Тәңірбергенова, Зейнеп Баянова
53 келіге дейін: Шұғыла Өмірбек
55 келіге дейін: Айнұр Әшімова, Лаура Әлмағанбетова
57 келіге дейін: Нилуфар Раимова, Алтын Шагаева
59 келіге дейін: Виктория Хусаинова, Гүлдана Бекеш
62 келіге дейін: Ирина Кузнецова, Тыныс Дүбек
68 келіге дейін: Ирина Казюлина
72 келіге дейін: Жәмила Бақбергенова
76 келіге дейін: Гүлмарал Еркебаева, Эльмира Сыздықова, Алина Ертөстік