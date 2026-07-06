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Спорт

Дамир Жалғасбай жасөспірімдер арасындағы Уимблдон-2026 турнирінің екінші айналымына шықты

Дамир Жалғасбай жасөспірімдер арасындағы Уимблдон-2026 турнирінің екінші айналымына шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.07.2026 11:01 Сурет: ktf.kz
Қазақстандық теннисші Дамир Жалғасбай Уимблдон-2026 жасөспірімдер арасындағы "Үлкен дулыға" турнирінің бірінші айналымында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

18 жастағы қазақстандықтың қарсыласы турнирдің жетінші нөмірлі ойыншысы, аустриялық Тило Берманн болды. Үш сетке созылған матчта Дамир 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (10:8) есебімен жеңіске жетті.

Теннисшілер кортта 2 сағат 13 минут өткізді. Осылайша, Жалғасбай да Заңғар Нұрланұлы сияқты шөп төсенішіндегі "Үлкен дулыға" турнирінің екінші айналымына жолдама алып, келесі кезеңде Оңтүстік Африка Республикасының өкілі Коннор Дойгпен кездеседі.

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Айдос Қали
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