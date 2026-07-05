Александр Бублик Уимблдон-2026 турнирінің төртінші айналымына шықты
Сурет: ktf.kz
Қазақстанның ерлер арасындағы жекелей сындағы бірінші ракеткасы Александр Бублик Уимблдон-2026 "Үлкен дулыға" санатындағы шөп төсенішіндегі турнирдің үшінші айналымында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлемдік рейтингте 11-орында тұрған және жарыстың 10-ракеткасы атанған қазақстандық теннисші әлемнің 19-ракеткасы, турнирдің 17-ші нөмірлі спортшысы америкалық Фрэнсис Тиафомен кездесті.
Матч бес сетке созылып, Александрдың 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (13:11), 4:6, 6:3 есебімен жеңісімен аяқталды.
Теннисшілер кортта 4 сағат 10 минут өткізді. Осы уақыт ішінде Бублик 48 эйс жасап, алты қос қателікке жол берді және 10 брейк-пойнттың біреуін сәтті пайдаланды.
Ширек финалға жолдама үшін Александр әлемнің жетінші ракеткасы, америкалық Тэйлор Фрицпен кездеседі.
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