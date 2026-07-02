#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Александр Бублик Уимблдон турнирінде екінші жеңісіне жетті

Александр Бублик Уимблдон турнирінде екінші жеңісіне жетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.07.2026 00:01 Сурет: ktf.kz
Қазақстанның ерлер арасындағы бірінші ракеткасы Александр Бублик Уимблдон-2026 турнирінің екінші айналымында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлемдік рейтингте 11-орында тұрған және жарыста 10-нөмірмен тіркелген қазақстандық теннисші екінші кезеңде франциялық Кириан Жакепен (ATP рейтингінде 139-орын) кездесті.

Матч үш сетке ғана созылып, Бубликтің 6:3, 6:4, 7:6 (7:5) есебімен жеңісімен аяқталды.

Теннисшілер көгал төсенішіндегі кортта 1 сағат 50 минут ойнады. Осы уақыт ішінде Бублик 15 эйс жасап, екі рет қос қателікке жол берді және сегіз брейк-пойнттың төртеуін сәтті пайдаланды.

Осылайша, қазақстандық теннисші Уимблдонның үшінші айналымына жолдама алды. Келесі кезеңде ол америкалық Фрэнсис Тиафо мен Ұлыбритания өкілі Ян Чоински арасындағы кездесудің жеңімпазымен ойнайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Александр Бублик биылғы маусымдағы төртінші титулын жеңіп алды
18:32, 23 қыркүйек 2025
Александр Бублик биылғы маусымдағы төртінші титулын жеңіп алды
Теннис
17:46, 08 шілде 2023
Уимблдон-2023: Александр Бублик жұптық сында өз еркімен жарыстан шеттеді
Александр Бублик
01:59, 19 қазан 2023
Александр Бублик Антверпендегі турнирдің ширек финалына шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Григорий Ломакин
01:10, 03 шілде 2026
Григорий Ломакин не смог выйти в четвертьфинал турнира в Китае
Фото: ФК &quot;Туран&quot;
00:44, 03 шілде 2026
"Тараз" ведёт переговоры с тремя футболистами
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
00:12, 03 шілде 2026
Главный тренер "Кайрата" Уразбахтин прокомментировал победу над "Окжетпесом" в КПЛ
Фото: ATP
23:57, 02 шілде 2026
Александр Бублик пробился в третий круг "Уимблдона - 2026"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: