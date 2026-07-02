Александр Бублик Уимблдон турнирінде екінші жеңісіне жетті
Сурет: ktf.kz
Қазақстанның ерлер арасындағы бірінші ракеткасы Александр Бублик Уимблдон-2026 турнирінің екінші айналымында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлемдік рейтингте 11-орында тұрған және жарыста 10-нөмірмен тіркелген қазақстандық теннисші екінші кезеңде франциялық Кириан Жакепен (ATP рейтингінде 139-орын) кездесті.
Матч үш сетке ғана созылып, Бубликтің 6:3, 6:4, 7:6 (7:5) есебімен жеңісімен аяқталды.
Теннисшілер көгал төсенішіндегі кортта 1 сағат 50 минут ойнады. Осы уақыт ішінде Бублик 15 эйс жасап, екі рет қос қателікке жол берді және сегіз брейк-пойнттың төртеуін сәтті пайдаланды.
Осылайша, қазақстандық теннисші Уимблдонның үшінші айналымына жолдама алды. Келесі кезеңде ол америкалық Фрэнсис Тиафо мен Ұлыбритания өкілі Ян Чоински арасындағы кездесудің жеңімпазымен ойнайды.
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