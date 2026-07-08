УЕФА Чемпиондар лигасы: "Қайрат" черногориялық "Сутьеск" командасын ұтып кетті
Бұл матчтың бірінші жартысы қатты тартымды болмады. Толық үстемдікті күткен алаң иелері қарсыластарының қақпа қырына допты 30-минутта ғана соқты. Бір-екі минуттан кейін "Қайрат" бәрібір гол соға білді, бірақ Жорджиньюдың орындауындағы бұл доп офсайдқа байланысты есептелмеді.
Көп ұзамай командалар үзіліске кетті. Таблода нөл.
Екінші таймның басы да "Қайраттың" шабуылдауындағы жарқын сәттермен жалғасты. Кездесудің 59-минутында қонақтар алғаш рет Темірлан Анарбековты алаңдатты, бірақ біздің қақпашымыз керек кезде орнынан табыла білді.
Алаңдағы жағдай 70-минуттан бастап өзгере бастады, Қазақстан чемпионы бірқатар әдемі комбинацияларды жүзеге асыра отырып, өз шабуылдарының екпінін күрт арттырды, олардың бірі "Сутьески" қақпасына соғылған голмен аяқталды. Эпизодтардың бірінде "сары-қара" бұрыштан соғылған допты сәтті пайдаланды. Алаңға жаңадан шыққан Исмаил Бекболат серіктесі Лукас Африкоға сәтті доп беріп, ол голға айналды.
Көп ұзамай Эдмилсон "Қайраттың" артықшылығын екі есе арттыруға мүмкіндік алды, бірақ оның баспен соққан добы штанганың жанынан өтті.
Соңғы сәттегі ысқырыққа бір минут қалғанда черногориялықтар есепті теңестіре алды, бұл ретте Марко Мрвалевич ерекшелене білді.
Ал төреші алты минуттық қосымша уақытта алматылықтар Марко Гуалдың дәл соққысының арқасында жеңіске жетті.
Нәтиже - 2:1 және Рафаэль Уразбахтиннің шәкірттері УЕФА Чемпиондар лигасының жаңа маусымында алғашқы жеңіске жетті.
Бұл командалар арасындағы жауап матч 15 шілдеде Черногорияда өтеді.