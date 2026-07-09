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Спорт

Месси 2026 жылғы әлем чемпионатында Египетке қарсы матчтан кейін неге көзіне жас алғанын түсіндіріп берді

Месси 2026 жылғы әлем чемпионатында Египетке қарсы матчтан кейін неге көзіне жас алғанын түсіндіріп берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.07.2026 10:55 Сурет: FIFA
Аргентина құрамасының шабуылшысы әрі капитаны Лионель Месси 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының 1/8 финалында Мысыр құрамасын жеңгеннен кейін не себепті көзіне жас алғанын түсіндіріп берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az басылымының мәліметінше, Мессидің айтуынша, бұл – жеңіске деген қуаныш пен үлкен жеңілдік сезімі болған.

"Бұл – матч барысында болған оқиғалардың және осы жеңіске жету үшін атқарған бүкіл еңбегіміздің нәтижесі. Сондықтан көзіме жас келді", – деді Месси.

Кездесудің 79-минутына дейін Аргентина құрамасы 0:2 есебімен жеңіліп жатқан. Алайда команда жігер танытып, есепті теңестіріп қана қоймай, камбэк жасап, матчты 3:2 есебімен өз пайдасына аяқтады.

Бұл кездесуде Лионель Месси бір нәтижелі пас беріп, бір гол соқты. Финалдық ысқырықтан кейін ол эмоциясын жасыра алмай, көзіне жас алды.

Матч АҚШ-тың Атланта қаласындағы "Мерседес-Бенц Стэдиум" стадионында өтті.

Енді Аргентина құрамасы әлем чемпионатының ширек финалында Швейцария құрамасымен кездеседі.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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