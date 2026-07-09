Месси 2026 жылғы әлем чемпионатында Египетке қарсы матчтан кейін неге көзіне жас алғанын түсіндіріп берді
Сурет: FIFA
Аргентина құрамасының шабуылшысы әрі капитаны Лионель Месси 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының 1/8 финалында Мысыр құрамасын жеңгеннен кейін не себепті көзіне жас алғанын түсіндіріп берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Oxu.Az басылымының мәліметінше, Мессидің айтуынша, бұл – жеңіске деген қуаныш пен үлкен жеңілдік сезімі болған.
"Бұл – матч барысында болған оқиғалардың және осы жеңіске жету үшін атқарған бүкіл еңбегіміздің нәтижесі. Сондықтан көзіме жас келді", – деді Месси.
Кездесудің 79-минутына дейін Аргентина құрамасы 0:2 есебімен жеңіліп жатқан. Алайда команда жігер танытып, есепті теңестіріп қана қоймай, камбэк жасап, матчты 3:2 есебімен өз пайдасына аяқтады.
Бұл кездесуде Лионель Месси бір нәтижелі пас беріп, бір гол соқты. Финалдық ысқырықтан кейін ол эмоциясын жасыра алмай, көзіне жас алды.
Матч АҚШ-тың Атланта қаласындағы "Мерседес-Бенц Стэдиум" стадионында өтті.
Енді Аргентина құрамасы әлем чемпионатының ширек финалында Швейцария құрамасымен кездеседі.
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