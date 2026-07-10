Қазақстан волейболдан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатына қатысады
Сурет: olympic.kz
Қазақстан жасөспірімдер құрамасы волейболдан AVC Boys’ U18 Volleyball Championship 2026 турниріне қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық волейболшылар «C» тобында өнер көрсетіп, Пәкістан, Таиланд, Қырғызстан құрамаларымен кездеседі.
Ұлттық құраманың тізімі төмендегідей:
- Бөлежан Төрежан;
- Данабек Нұрсұлтан;
- Құнұрқұлжинов Дегдар;
- Хасанов Ахметжан;
- Қаршыға Нұржан;
- Ахмет Мейрамбек;
- Ботанов Ілияс;
- Шалқыбай Арсен;
- Серік Олинұр;
- Ермеков Ернұр;
- Қали Темірлан;
- Әлімжанов Жамшид;
- Баубеков Алан;
- Бадауғали Нұрлыхан.
Айта кетейік, турнир 12-18 шілде аралығында өтеді.
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