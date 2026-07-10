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Спорт

Қазақстан волейболдан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатына қатысады

Қазақстан волейболдан жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионатына қатысады, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.07.2026 22:43 Сурет: olympic.kz
Қазақстан жасөспірімдер құрамасы волейболдан AVC Boys’ U18 Volleyball Championship 2026 турниріне қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық волейболшылар «C» тобында өнер көрсетіп, Пәкістан, Таиланд, Қырғызстан құрамаларымен кездеседі.

Ұлттық құраманың тізімі төмендегідей:

  • Бөлежан Төрежан;
  • Данабек Нұрсұлтан;
  • Құнұрқұлжинов Дегдар;
  • Хасанов Ахметжан;
  • Қаршыға Нұржан;
  • Ахмет Мейрамбек;
  • Ботанов Ілияс;
  • Шалқыбай Арсен;
  • Серік Олинұр;
  • Ермеков Ернұр;
  • Қали Темірлан;
  • Әлімжанов Жамшид;
  • Баубеков Алан;
  • Бадауғали Нұрлыхан.

Айта кетейік, турнир 12-18 шілде аралығында өтеді.

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Айдос Қали
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