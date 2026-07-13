Синнер Уимблдонда топ жарып, "Үлкен дулығадағы" бесінші титулын жеңіп алды
Сурет: Instagram/janniksin
Әлемнің бірінші ракеткасы, италиялық Янник Синнер Уимблдон турнирінің чемпионы атанды. Ол финалда германиялық Александр Зверевті жеңді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Финалдық кездесу 3 сағат 46 минутқа созылып, италиялық теннисшінің 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 есебімен жеңісімен аяқталды.
23 жастағы Синнер үшін бұл – Уимблдондағы алғашқы чемпиондық атақ. Сондай-ақ бұл оның "Үлкен дулыға" турнирлеріндегі бесінші және ATP турнирлеріндегі мансабындағы 30-титулы болды.
Ал Александр Зверев өз мансабында алғаш рет Уимблдон турнирінің финалына дейін жетті.
Бұған дейін қазақстандық 12 боксшы U23 Азия чемпионатының финалына шыққанын жазғанбыз.
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