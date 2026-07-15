Михаил Шайдоров Майкл Джексонның танымал әніне дайындаған қойылымы жайлы айтып берді
Алдағы маусымға дайындық үшін АҚШ-та жүрген Михаил өзінің Instagram парақшасында арнайы бейнеролик жариялады. Видеода оның жаңа көрсетілім бағдарламасының бір бөлігі көрсетілген. Бейнероликке спортшы поп-музыка аңызы Майкл Джексонның әйгілі "Billie Jean" әнін таңдаған.
"Жаңа маусым – жаңа көрсетілім бағдарламасы. Бағдарламаны қойғаны үшін Иван Ригиниге үлкен рақмет! Бірге жұмыс істеп, мүлде жаңа дүние жасау – мен үшін үлкен қуаныш болды. Соңғы нәтижені сіздерге көрсететін сәтті асыға күтіп жүрмін. Меніңше, өте керемет шықты. Енді костюмді таңдау ғана қалды", – деп жазды Михаил.
Бұл жазбаға хореограф Иван Ригини де пікір қалдырды.
"Бұл нағыз керемет бағдарлама болады! Әдеттегідей, сенімен бірге жұмыс істеу – үлкен қуаныш. Нөмір өте тамаша шықты! Сенің жаңа қырыңды барлығы көретін сәтті тағатсыздана күтіп жүрмін. Жарайсың! Біз әрқашан тек алға жылжимыз. Сені мақтан тұтамын!" – деп жазды ол.
Өз кезегінде жанкүйерлер де Михаил Шайдоровтың жаңа бағдарламасын толық көруді асыға күтіп жүргендерін айтты. Олардың айтуынша, мәнерлеп сырғанаушы жариялаған қысқа үзіндінің өзі үлкен әсер қалдырған. Сондай-ақ жанкүйерлер Михаилға алдағы маусымда сәттілік тілеп, жаңа бағдарламасының жоғары бағаланатынына сенім білдірді.