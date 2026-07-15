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Спорт

Михаил Шайдоров Майкл Джексонның танымал әніне дайындаған қойылымы жайлы айтып берді

Михаил Шайдоров Майкл Джексонның танымал әніне дайындаған қойылымы жайлы айтып берді , сурет - Zakon.kz жаңалық 15.07.2026 16:22 Сурет: Instagram/mikhail_shaidorov
Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы, Олимпиада жүлдегері Михаил Шайдоров жаңа көрсетілім бағдарламасының алғашқы кадрларын жариялады. 22 жастағы спортшының жаңа бағдарламасын белгілі хореограф Иван Ригини дайындаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдағы маусымға дайындық үшін АҚШ-та жүрген Михаил өзінің Instagram парақшасында арнайы бейнеролик жариялады. Видеода оның жаңа көрсетілім бағдарламасының бір бөлігі көрсетілген. Бейнероликке спортшы поп-музыка аңызы Майкл Джексонның әйгілі "Billie Jean" әнін таңдаған.

"Жаңа маусым – жаңа көрсетілім бағдарламасы. Бағдарламаны қойғаны үшін Иван Ригиниге үлкен рақмет! Бірге жұмыс істеп, мүлде жаңа дүние жасау – мен үшін үлкен қуаныш болды. Соңғы нәтижені сіздерге көрсететін сәтті асыға күтіп жүрмін. Меніңше, өте керемет шықты. Енді костюмді таңдау ғана қалды", – деп жазды Михаил.

Бұл жазбаға хореограф Иван Ригини де пікір қалдырды.

"Бұл нағыз керемет бағдарлама болады! Әдеттегідей, сенімен бірге жұмыс істеу – үлкен қуаныш. Нөмір өте тамаша шықты! Сенің жаңа қырыңды барлығы көретін сәтті тағатсыздана күтіп жүрмін. Жарайсың! Біз әрқашан тек алға жылжимыз. Сені мақтан тұтамын!" – деп жазды ол.

Өз кезегінде жанкүйерлер де Михаил Шайдоровтың жаңа бағдарламасын толық көруді асыға күтіп жүргендерін айтты. Олардың айтуынша, мәнерлеп сырғанаушы жариялаған қысқа үзіндінің өзі үлкен әсер қалдырған. Сондай-ақ жанкүйерлер Михаилға алдағы маусымда сәттілік тілеп, жаңа бағдарламасының жоғары бағаланатынына сенім білдірді.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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