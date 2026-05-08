Михаил Шайдоров мұз үстінде Джексонның аңызға айналған биін қайталады
Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоров Италияда өткен қысқы Олимпиада ойындарында тарихи "алтын" медаль жеңіп алғаннан кейін, жаттығу сәтінен жаңа бейнежазбасын бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Видеода ол Майкл Джексонның аты аңызға айналған Billie Jean әніне қойылған бағдарламасын орындайды.
Сондай-ақ спортшы өнер иесінің әйгілі "ай жүрісін" (moonwalk) де қайталайды.
Еске салайық, мәнерлеп сырғанаудан Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров халықаралық конькимен жүгірушілер одағы (ISU) тарапынан "Үздік костюм" номинациясына ұсынылғанын жазған едік.
