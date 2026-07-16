Юлия Путинцева Румыниядағы турнирдің жартылай финалына жолдама алу үшін таласады
Сурет: olympic.kz
Қазақстанның теннисшісі Юлия Путинцева Румынияның Яссы қаласында өтіп жатқан WTA 250 турнирінің ширек финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
1/8 финалда қазақстандық спортшы Армения өкілі Алина Чараевамен кездесті.
Екі сетке созылған матчта Путинцева 6:3, 6:3 есебімен жеңіске жетті.
Енді Юлия Путинцева жартылай финалға шығу үшін Маяр Шериф (Мысыр) пен Кэтлин Кеведо (Испания) арасындағы кездесудің жеңімпазымен кездеседі.
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