Испания – Аргентина матчының бас төрешісі белгілі болды
Халықаралық футбол федерациясының (FIFA) әлеуметтік желідегі X парақшасындағы ақпаратқа қарағанда, финалдық ойынды словениялық төреші Славко Винчич басқарады.
46 жастағы Винчичке отандастары Томаж Кланчник пен Андраж Ковачич көмектеседі. Ал қосалқы төреші қызметіне иорданиялық Адхам Махадмех тағайындалды.
Сондай-ақ FIFA финалға төреші тағайындалған сәттен видео жариялады. Винчич өз есімін естіген кезде бетін қолымен жауып, көз жасын сүрткені көруге болады. Кейін ол жанында отырған әріптестерінің құттықтауын қабылдады.
Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁— FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026
Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p
Славко Винчич – 2010 жылдан бері FIFA төрешісі. Оның Еуропа чемпионаттарында (2020 және 2024 жылдары), сондай-ақ 2022 жылы Қатарда өткен әлем чемпионатында жұмыс тәжірибесі бар.
Сонымен қатар ол 2022 жылғы әлем чемпионатында Аргентина мен Сауд Арабиясы арасындағы топтық кезең матчын басқарған. Бұл ойында аргентиналықтар күтпеген жерден 1:2 есебімен жеңіліп қалған.
Винчич биылғы әлем чемпионатында үш кездесуде бас төреші болды:
- Бразилия – Марокко (1:1);
- Иордания – Алжир (1:2);
- 1/16 финал: Мексика – Эквадор (2:0).
Осы матчтар барысында словениялық төреші жеті сары және бір қызыл қағаз көрсеткен.
Испания мен Аргентина арасындағы финалдық кездесу 19 шілдеде Нью-Джерсидегі "Метлайф" стадионында өтеді. Ойын Қазақстан уақытымен 23:50-де басталады. Тікелей трансляцияны Qazaqstan және Qazsport телеарналары көрсетеді.