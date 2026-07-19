#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+38°
$
469.83
536.83
5.97
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+38°
$
469.83
536.83
5.97
Спорт

Мбаппе әлем чемпионаттарындағы гол саны бойынша Мессидің рекордын жаңартты

Мбаппе әлем чемпионаттарындағы гол саны бойынша Мессидің рекордын жаңартты, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.07.2026 10:02 Сурет: instagram/fifaworldcup
Франция мен Англия құрамалары арасындағы матчтың қорытындысы бойынша Франция шабуылшысы Килиан Мбаппе футболдан әлем чемпионаттары тарихындағы үздік сұрмерген атанып, Лионель Мессиді басып озды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Үшінші орын үшін өткен кездесуде Мбаппе екі гол соқты. Осылайша, оның әлем чемпионаттарындағы жалпы гол саны 22-ге жетіп, Лионель Мессидің 21 голдық көрсеткішінен асып түсті. Алайда бүгін Аргентина құрамасы 2026 жылғы әлем чемпионатының финалында Испаниямен кездеседі. Егер Месси гол соқса, рекордты қайта өз атына жазуы мүмкін.

Әлем чемпионаттарындағы үшінші орын үшін өтетін матчтар турнирлік маңызы төмен деген пікірге жиі ұшырайды. Франция құрамасы бұл кездесуге жартылай финалда Испаниядан 0:2 есебімен жеңілгеннен кейін шықты. Плей-оффтың өзге кезеңдерінде жеңілген команда жарыстан шығып қалса, жартылай финалда жеңілген құрамалар 72 сағаттан кейін қола жүлде үшін тағы бір матч өткізеді.

Сондай-ақ, Мбаппе 1970 жылдан бері бір әлем чемпионатында 10 гол соққан алғашқы футболшы атанды. Бұған дейін мұндай жетістікке Германияның аңыз ойыншысы Герд Мюллер қол жеткізген болатын.

Осылайша, Мбаппе бұл екі тарихи жетістікті турнирлік маңызы жөнінен жиі сынға ұшырайтын үшінші орын үшін өткен матчта тіркеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Мбаппе УЕФА Чемпиондар Лигасының &quot;Қайратқа&quot; қарсы матчындағы хет-трик үшін марапатталды
09:27, 03 қазан 2025
Мбаппе УЕФА Чемпиондар Лигасының "Қайратқа" қарсы матчындағы хет-трик үшін марапатталды
Мбаппе Франция сапында 2024 жылғы Олимпиада ойындарында ойнамайды
13:48, 17 маусым 2024
Мбаппе Франция сапында 2024 жылғы Олимпиада ойындарында ойнамайды
Швециямен кездесуде Килиан Мбаппе Франция құрамасын жеңіске жетеледі
10:43, 01 шілде 2026
Швециямен кездесуде Килиан Мбаппе Франция құрамасын жеңіске жетеледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Колби Ковингтон
10:50, Бүгін
Арман Царукян потерпел первое поражение в лиге RAF в схватке за титул Колби Ковингтону
Дрикус Дю Плесси
10:11, Бүгін
Камару Усман разгромно проиграл бывшему чемпиону UFC Дю Плесси на турнире в США
Евгений Павлов
09:28, Бүгін
Казахстанский боксёр Павлов нокаутировал колумбийца в первом раунде и завоевал два пояса
Арман Царукян
08:48, Бүгін
Царукян считает, что чемпион UFC должен уйти в отставку, а Арман подерётся с Пимблеттом
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: