Мбаппе әлем чемпионаттарындағы гол саны бойынша Мессидің рекордын жаңартты
Үшінші орын үшін өткен кездесуде Мбаппе екі гол соқты. Осылайша, оның әлем чемпионаттарындағы жалпы гол саны 22-ге жетіп, Лионель Мессидің 21 голдық көрсеткішінен асып түсті. Алайда бүгін Аргентина құрамасы 2026 жылғы әлем чемпионатының финалында Испаниямен кездеседі. Егер Месси гол соқса, рекордты қайта өз атына жазуы мүмкін.
Әлем чемпионаттарындағы үшінші орын үшін өтетін матчтар турнирлік маңызы төмен деген пікірге жиі ұшырайды. Франция құрамасы бұл кездесуге жартылай финалда Испаниядан 0:2 есебімен жеңілгеннен кейін шықты. Плей-оффтың өзге кезеңдерінде жеңілген команда жарыстан шығып қалса, жартылай финалда жеңілген құрамалар 72 сағаттан кейін қола жүлде үшін тағы бір матч өткізеді.
Сондай-ақ, Мбаппе 1970 жылдан бері бір әлем чемпионатында 10 гол соққан алғашқы футболшы атанды. Бұған дейін мұндай жетістікке Германияның аңыз ойыншысы Герд Мюллер қол жеткізген болатын.
Осылайша, Мбаппе бұл екі тарихи жетістікті турнирлік маңызы жөнінен жиі сынға ұшырайтын үшінші орын үшін өткен матчта тіркеді.