Үстел теннисі: Жәния Бекмұхамбетова Ташкенттегі турнирде алтын медаль жеңіп алды
Сурет: olympic.kz
Өзбекстанның Ташкент қаласында өткен WTT Youth Contender халықаралық турнирінің жеңімпазы атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық спортшы 13 жасқа дейінгі (U13) санатта алтын медаль жеңіп алды.
Финалда Жәния Үндістан өкілі Шреошри Чакрабортиді 3:1 есебімен жеңді.
Айта кетейік, осы жас санатында өнер көрсеткен Назерке Болатбек ширек финалға дейін жетті.
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