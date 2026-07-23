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Спорт

Ауыр атлетикадан жасөспірімдер мен жастар арасындағы Азия чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды

Ауыр атлетикадан жасөспірімдер мен жастар арасындағы Азия чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 11:41 Сурет: olympic.kz
7-14 тамыз аралығында Өзбекстанның Ташкент қаласында ауыр атлетикадан жасөпірімдер мен жастар арасында Азия чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ұлттық олимпиада комитетінің мәліметіне сүйенсек, аталған бәсекеге қатысатын Қазақстан құрамасының тізімі келесідей:

Ерлер:

  • 65 келіге дейін: Бейбарыс Ерсейіт, Жанасыл Арапбай
  • 70 келіге дейін: Төрехан Асанхан, Ерсұлтан Тұрсынбеков
  • 75 келіге дейін: Омар Рамазан, Ернұр Мырзахмет, Нұрасыл Арапбай
  • 85 келіге дейін: Ерасыл Сәулебеков, Ақжол Құрманбек
  • 95 келіге дейін: Әлихан Әскербай, Біржан Зейдін, Ерсұлтан Бақытбек
  • 95 келіден жоғары: Александр Караваев
  • 110 келіден жоғары: Сағынбек Самарқан

Әйелдер:

  • 53 келіге дейін: Виктория Мурашкина
  • 57 келіге дейін: Нұрсыйла Берікбол, Снежана Кашкарова
  • 61 келіге дейін: Ксения Прозорова, Инсана Рашидова, Дарья Балабаюк
  • 69 келіге дейін: Кира Данилова, Эвелина Штайнбрекхер, Алтынай Тәңібергенова
  • 77 келіге дейін: Аянат Жұмағали
  • 86 келіге дейін: Айғаным Жанболат, Сания Орманбаева

Сонымен қатар қосалқы құрамда Мұхамедәлі Қойшыбек (60 келіге дейін), Нұржан Жұмабай (85 келіге дейін), Әбдірахым Әбдіжапаров (95 келіге дейін), София Зоткина (57 келіге дейін), Регина Никифорова (69 келіге дейін), Маргарита Ермакова (77 келіге дейін), София Шешукова (77 келіден жоғары) бар.

Бұған дейін суға жүзуден Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы 16 медаль жеңіп алғанын жазғанбыз.

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