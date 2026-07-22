Суға жүзуден Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы 16 медаль жеңіп алды
Сурет: olympic.kz
Таиландтың Бангкок қаласында жас ерекшеліктері бойынша су спорты түрлерінен Азия чемпионаты өтіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР Ұлттық олимпиада комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, Қазақстан құрамасының жүзгіштері жарысты алты алтын, жеті күміс және үш қола медальмен аяқтады.
Алтын медаль иегерлері:
- Александр Румынский – 100 метрге шалқалап жүзу;
- Даниил Чужинов – 200 метрге кешенді жүзу;
- 4×100 метрге жүзуден аралас эстафета, А тобы;
- Александр Румынский – 200 метрге шалқалап жүзу;
- Анатолий Руденко – 100 метрге брасс әдісімен жүзу;
- Анатолий Руденко – 50 метрге брасс әдісімен жүзу.
Күміс жүлдегерлер:
- Александр Миронычев – 50 метрге баттерфляй әдісімен жүзу;
- Дарья Чеснокова – 50 метрге шалқалап жүзу;
- Федор Диденко – 800 метрге еркін стильмен жүзу;
- 4×100 метрге жүзуден аралас эстафета, B тобы;
- 4×200 метрге еркін стильмен жүзу эстафетасы, А тобы;
- Александр Миронычев – 50 метрге еркін стильмен жүзу;
- 4×100 метрге жүзуден аралас эстафета, А тобы.
Қола жүлдегерлер:
- Федор Диденко – 400 метрге еркін стильмен жүзу;
- 4×100 метрге еркін стильмен жүзу эстафетасы, А тобы;
- Даниил Чужинов – 400 метрге кешенді жүзу.
Айта кетейік, құрлық біріншілігінде жасөспірімдер мен жастар санатындағы спортшылар бақ сынауда.
Бұған дейін Қазақстан спортшысы қозғалмалы нысанаға оқ отудан жасөспірімдер арасында әлем чемпионы атанғанын жазғанбыз.
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