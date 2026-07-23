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Спорт

Үстел теннисі: Қазақстан құрамасы Ташкенттегі турнирде жеті медаль жеңіп алды

Үстел теннисі: Қазақстан құрамасы Ташкенттегі турнирде жеті медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.07.2026 17:15 Сурет: olympic.kz
Ташкентте (Өзбекстан) үстел теннисінен WTT Youth Contender Tashkent II халықаралық турнирі аяқталды. Дүбірлі додаға 22 елдің спортшылары қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық спортшылар түрлі жас санаттарында жеті медаль жеңіп алды.

Алтын жүлдені Алан Құрманғалиев (U19) пен Жәния Бекмұхамбетова (U13) иеленді.

Назерке Болатбек (U11) күміс жүлдегер атанды.

Ал Дағир Данияров, Нұржан Бақдәулет, Медина Амандық және Нұрай Жанаева U11 жас санатында қола жүлдеге қол жеткізді.

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Айдос Қали
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