Құламбаева WTA 250 турнирлерінде екінші апта қатарынан жартылай финалға шықты
Алдыңғы аптада алматылық теннисші мансабында алғаш рет Румынияның Яссы қаласында өткен WTA 250 турнирінің жұптық сынында финалға дейін жетті.
Сол жарыста ол армениялық серіктесі Алина Чараевамен бірге жартылай финалда турнирдің бірінші нөмірлі жұбын жеңіп кеткен еді.
Ал осы аптада Құламбаева Германияның Гамбург қаласында өтіп жатқан топырақ төсенішіндегі турнирде де сәтті өнер көрсетіп жатыр.
Кеше ол жаңа жұптасқан латвиялық Дарья Семенистамен бірге жарыс қожайындары Тамара Корпач пен Нома Ноха Акугені 6:3, 6:3 есебімен жеңді.
Ал жарты сағат бұрын қазақстандық-латвиялық дуэт WTA 250 санатындағы Hamburg Ladies Open турнирінің жартылай финалына шығу жолында чехиялық Есика Малечкова мен Мириам Скочты 6:4, 7:5 есебімен ұтты.
Айта кетейік, қарсыластары әйелдер арасындағы жұптық сында фавориттердің бірі саналған. Себебі олар турнирде екінші нөмірлі жұп ретінде тіркелген еді.
Енді Жібек Құламбаева мен Дарья Семениста финал жолдамасы үшін словениялық Далила Юкупович пен Ника Радисич жұбымен кездеседі.