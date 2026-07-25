Бублик Аустриядағы турнирде чемпиондық атағын қорғай алмады
Сурет: Қазақстан теннис федерациясы
Аустрияның Кицбюэль қаласында өтіп жатқан АТР турнирінің финалында Қазақстанның ерлер арасындағы жекелей сында үздік ойыншысы Александр Бублик жеңіліп қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлемдік №11 және бірінші орындағы 83-ші орындағы француз Квентин Халис титулдық кездесуде кездесті.Матч екі сетке созылып, Бубликтің 4-6, 6-7 (6-8) есебімен жеңілісімен аяқталды.
Ойыншылар кортта бір сағат 34 минут болды.
Осы уақыт ішінде Александр алты эйс соқты, бір қос қателік жасады және бірде-бір брейк-пойнтты пайдалана алмады.
Осылайша, Бублик былтырғы аустриялық турнирде жеңіп алған атағын қорғай алмады.
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