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Спорт

Бублик Аустриядағы турнирде чемпиондық атағын қорғай алмады

Бублик Аустриядағы турнирде чемпиондық атағын қорғай алмады, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.07.2026 19:07 Сурет: Қазақстан теннис федерациясы
Аустрияның Кицбюэль қаласында өтіп жатқан АТР турнирінің финалында Қазақстанның ерлер арасындағы жекелей сында үздік ойыншысы Александр Бублик жеңіліп қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлемдік №11 және бірінші орындағы 83-ші орындағы француз Квентин Халис титулдық кездесуде кездесті.Матч екі сетке созылып, Бубликтің 4-6, 6-7 (6-8) есебімен жеңілісімен аяқталды.

Ойыншылар кортта бір сағат 34 минут болды.

Осы уақыт ішінде Александр алты эйс соқты, бір қос қателік жасады және бірде-бір брейк-пойнтты пайдалана алмады.

Осылайша, Бублик былтырғы аустриялық турнирде жеңіп алған атағын қорғай алмады.

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Айдос Қали
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