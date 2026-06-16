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Спорт

Бублик Галледегі чемпиондық атағын қорғай алмады

Александр Бублик Галледегі ATP 500 турнирінің алғашқы кездесуінде ұтылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.06.2026 17:15 Сурет: ktf.kz
Қазақстанның ерлер арасындағы жекелей сындағы үздік теннисшісі Александр Бублик Галледе өтіп жатқан ATP 500 санатындағы турнирдің алғашқы айналымында жеңіліске ұшырады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлемдік рейтингте 11-орында тұрған және жарыстың 7-ракеткасы атанған қазақстандық теннисші турнирдің алғашқы кездесуінде әлемнің 74-ракеткасы, италиялық Маттиа Беллуччимен кездесті.

Матч екі сетке созылып, Бубликтің 6:7 (6:8), 1:6 есебімен жеңілуімен аяқталды.

Теннисшілер кортта 1 сағат 17 минут өткізді. Осы уақыт аралығында Александр алты эйс жасап, бір қос қателік жіберді және екі брейк-пойнттың біреуін сәтті пайдаланды.

Осылайша, Александр Бублик Галледегі турнирдегі өнерін алғашқы айналымда аяқтады.

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Айдос Қали
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