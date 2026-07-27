"Қайрат" "Ордабасыны" жеңіп, Қазақстан Премьер-лигасының турнирлік кестесінде қайтадан көш бастады
Ойын алаң иелері үшін сәтсіз басталды. Матчтың небәрі бесінші минутында команда көшбасшыларының бірі Жоржиньо жарақат алып, алаңнан кетуге мәжбүр болды.
Алайда көп ұзамай алматылық жанкүйерлер қуанышқа бөленді. Кездесудің 15-минутында "Қайраттың" испаниялық шабуылшысы Марк Гуаль баспен әдемі гол соғып, есеп ашты. Осылайша бірінші тайм 1:0 есебімен аяқталды. Тайм барысында "Ордабасының" бірнеше қауіпті шабуылы болғанымен, есеп өзгерген жоқ.
Екінші таймда шымкенттік команда шабуылды күшейтіп, бірнеше мәрте есепті теңестіруге жақын болды. Алайда "Қайраттың" қақпашысы Темірлан Анарбеков сенімді ойын көрсетіп, барлық қауіпті соққыларға тосқауыл қойды.
Үздіксіз шабуылға ден қойған "Ордабасы" қорғаныстағы тәртіпті әлсіретіп алды. Осы сәтті тиімді пайдаланған алматылықтар қарсы шабуыл ұйымдастырып, оның нәтижесінде Ойва Юккола екінші голды соқты.
Негізгі уақытқа қосылған екінші минутта "Ордабасы" есеп айырмасын қысқартты. Команданың жалғыз голын норвегиялық шабуылшы Берн Йонсен соқты.
Осылайша "Қайрат" чемпиондыққа тікелей таластағы басты қарсыласын жеңіп, маңызды үш ұпайға ие болды. Қазір алматылық клуб 45 ұпай жинап, Қазақстан Премьер-лигасының турнирлік кестесінде бірінші орынға көтерілді.