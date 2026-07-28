Қазақстандық шпагашылар Гонконгтағы әлем чемпионатының 1/8 финалында сынға түсті
Сурет: olympic.kz
Гонконгта семсерлесуден өтіп жатқан әлем чемпионатында командалық жарыстар басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бүгін, 28 шілдеде, Қазақстан әйелдер құрамасы шпага сайысында 1/8 финалға дейін жетті. Отандастарымыз жарысты бірден 1/16 финалдан бастады. Ирина Бакалдина, София Николайчук, Дарья Самоделкина және Владислава Андреева Швеция құрамасын 39:38 есебімен жеңді.
Ширек финал жолдамасы сарапқа салынған кездесуде қазақстандықтар Токио Олимпиадасының күміс жүлдегері Оңтүстік Корея құрамасымен кездесті. Тартысты бәсеке 45:39 есебімен қарсыластардың пайдасына аяқталды.
Сондай-ақ бүгін рапира бәсекесінде Қазақстан ерлер құрамасы да сынға түсті. Ғалым Нұрымов, Тимофей Семенов және Тамирлан Қалиев алғашқы кездесуінде Қытай құрамасына 29:45 есебімен жол берді.
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