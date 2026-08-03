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Спорт

Еліміздің кіл мықты сұрмергендері ел чемпионаты жүлделерін өзара сарапқа салды

Сұрмерген, садақ ату, Қазақстан чемпионаты, Орал, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.08.2026 18:31 Сурет: olympic.kz
Орал қаласында садақ атудан Қазақстан Республикасының чемпионаты аяқталды. ҚР Ұлттық олимпиада комитетінің баспасөз қызметі республикалық турнирдің жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Классикалық садақ ату

Ерлер

  1. Ильфат Абдуллин (Жетісу облысы)
  2. Дәулеткелді Жаңбырбай (Жетісу облысы)
  3. Денис Ганькин (Жетісу облысы)

Әйелдер

  1. Александра Землянова (Жетісу облысы)
  2. Самира Жұмағұлова (Ақмола облысы)
  3. Медина Мұрат (Жетісу облысы)

Блоктық садақ ату

Ерлер

  1. Ділмұхамед Мұса (Алматы облысы)
  2. Ақбарәлі Қарабаев (Шымкент)
  3. Бунед Мирзаметов (Түркістан облысы)

Әйелдер

  1. Диана Юнусова (Шымкент)
  2. Адель Жексенбинова (Ақмола облысы)
  3. Эльмира Раисова (Жетісу облысы)

Командалық жарыстар

Классикалық садақ ату, ерлер

  1. Жетісу облысы
  2. Шымкент
  3. Алматы облысы

Классикалық садақ ату, әйелдер

  1. Шымкент
  2. Ақмола облысы
  3. Жетісу облысы

Классикалық садақ ату, аралас командалар

  1. Жетісу облысы
  2. Шымкент
  3. Ақмола облысы

Блоктық садақ ату, ерлер

  1. Шымкент
  2. Ақмола облысы
  3. Жетісу облысы

Блоктық садақ ату, әйелдер

  1. Шымкент
  2. Жетісу облысы
  3. Батыс Қазақстан облысы

Блоктық садақ ату, аралас командалар

  1. Ақмола облысы
  2. Жетісу облысы
  3. Шымкент

Бұған дейін қазақстандық шабандоз халықаралық турнирде үздіктер қатарынан көрінгенін жазғанбыз.

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