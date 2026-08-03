Еліміздің кіл мықты сұрмергендері ел чемпионаты жүлделерін өзара сарапқа салды
Сурет: olympic.kz
Орал қаласында садақ атудан Қазақстан Республикасының чемпионаты аяқталды. ҚР Ұлттық олимпиада комитетінің баспасөз қызметі республикалық турнирдің жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Классикалық садақ ату
Ерлер
- Ильфат Абдуллин (Жетісу облысы)
- Дәулеткелді Жаңбырбай (Жетісу облысы)
- Денис Ганькин (Жетісу облысы)
Әйелдер
- Александра Землянова (Жетісу облысы)
- Самира Жұмағұлова (Ақмола облысы)
- Медина Мұрат (Жетісу облысы)
Блоктық садақ ату
Ерлер
- Ділмұхамед Мұса (Алматы облысы)
- Ақбарәлі Қарабаев (Шымкент)
- Бунед Мирзаметов (Түркістан облысы)
Әйелдер
- Диана Юнусова (Шымкент)
- Адель Жексенбинова (Ақмола облысы)
- Эльмира Раисова (Жетісу облысы)
Командалық жарыстар
Классикалық садақ ату, ерлер
- Жетісу облысы
- Шымкент
- Алматы облысы
Классикалық садақ ату, әйелдер
- Шымкент
- Ақмола облысы
- Жетісу облысы
Классикалық садақ ату, аралас командалар
- Жетісу облысы
- Шымкент
- Ақмола облысы
Блоктық садақ ату, ерлер
- Шымкент
- Ақмола облысы
- Жетісу облысы
Блоктық садақ ату, әйелдер
- Шымкент
- Жетісу облысы
- Батыс Қазақстан облысы
Блоктық садақ ату, аралас командалар
- Ақмола облысы
- Жетісу облысы
- Шымкент
Бұған дейін қазақстандық шабандоз халықаралық турнирде үздіктер қатарынан көрінгенін жазғанбыз.
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