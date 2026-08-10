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Спорт

Қазақстан су добынан Хорватияда өткен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатын аяқтады

Қазақстан су добынан Хорватияда өткен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатын аяқтады, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.08.2026 23:50 Сурет: olympic.kz
Хорватияның Загреб қаласында су добынан жасөспірімдер арасында әлем чемпионаты аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іріктеу кезеңінде Қазақстан құрамасы Сингапур мен Уругвайды жеңіп, Мысыр және Түркия құрамаларына есе жіберді. Осылайша Қазақстан құрамасы плей-офф кезеңіне өте алмай, сегізінші орыннан төмен орындар үшін күресті жалғастырды.

Қазақстан командасы алдымен Грузиядан 7:10 есебімен жеңіліп, кейін Канадаға 7:9 есебімен жол берді. Ал соңғы ойында спортшыларымыз Перуды 5:3 есебімен жеңді.

Нәтижесінде Қазақстан әлем чемпионатын 23-орынмен аяқтады.

Хорватия құрамасы алтын медаль жеңіп алды. Испания күміс жүлдеге ие болса, Сербия үшінші орынға жайғасты.

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Айдос Қали
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