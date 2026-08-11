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$
465.74
537.23
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Спорт

Су добынан әйелдер арасында ел үздіктері анықталды

Су добынан әйелдер арасында ел үздіктері анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2026 20:32 Сурет: olympic.kz
Тараз қаласында су добынан әйелдер арасында Қазақстан чемпионаты аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған ел біріншілігінде Қазақстанның әр өңірінен үздік командалар бас қосты.

Финалда Тараз және Алматы құрамалары өзара мықтыны анықтады. Нәтижесінде Тараз командасы ел чемпионы атанды.

Ал Алматы командасы екінші орынға ие болса, Астана үздік үштікті түйіндеді.

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Айдос Қали
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